«Las mayores amenazas al medio en la región son el camalote y 'la seca'» «Los zoos inician en el amor a la naturaleza», asegura Hurtado.

-Desde un tiempo a esta parte estamos dándole vueltas al asunto de Valdecañas, ¿pero es el principal problema ecológico al que se enfrente en estos momentos Extremadura?

-Ni mucho menos. Hay problemas mucho más preocupantes desde el punto de vista medioambiental, amenazas que no tienen comparación. Por ejemplo, 'la seca', que no somos capaces de encontrar un tratamiento contra ella y que destruye infinitamente más arbolado que cualquier obra de infraestructura; la gestión que estamos haciendo del agua; los insecticidas; la mixomatosis, que no es sólo una enfermedad que afecta a los conejos y ahora también a las liebres, sino que influye en el equilibrio de las especies de aves rapaces, pues es su principial alimento. El camalote constituye una amenaza incomparablemente mayor que Valdecañas. Adenex, a través del ilustre botánico José Luis Pérez Chiscano, ya advertimos en 2006 del peligro del camalote. Nadie nos hizo caso y ahora es un problema medioambiental y económico inmenso y al que no se ve fin, porque el camalote ha venido para quedarse.

-Salgamos de Extremadura porque lo requiere un asunto de actualidad: Barcelona ha anunciado que cerrará su zoo. ¿Qué opinión le merece?

-Yo sería partidario de que se cerrara porque en él se maltratara a los animales, o no se les tuviera unas condiciones indignas de espacio, de movimientos o de alimentación, pero si no es así, pienso que el zoo ha sido históricamente el lugar que ha hecho posible una proximidad con la diversidad natural y con la vida silvestre. Para los niños tienen un componente educativo y de iniciación en el amor a la naturaleza. Si se cierra el de Barcelona se habrá cerrado una oportunidad de conocer de cerca especies que forman parte de nuestra imaginación. Creo, como he dicho varias veces a lo largo de esta entrevista, que debe imperar el sentido común.

-¿Nos encaminamos hacia un supremacismo animalista?

-Yo creo que no. No soy pesimista ante este tipo de fenómenos. Estos movimientos animalistas radicales surgen con mucha fuerza pero, a la vez, generan otros movimientos que reaccionan ante ellos. Lo estamos viendo en la política. Al cabo del tiempo las cosas vuelven a su cauce.