Internet y las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los principales obstáculos para los mayores extremeños. Trámites con la Administración Pública, citas médicas ... a través de una página web o incluso hacer transacciones económicas mediante una pantalla. Nada de que les atienda en persona ese empleado de banca al que conocen desde que abrieron su primera cuenta bancaria.

«Soy mayor y con esto de Internet estamos abandonados. Nos sentimos desamparados. Ahora para todo te piden un correo electrónico, pero si no tengo ya llega el primer problema», explica José Rebollo, de 85 años.

Lo cuenta desde un banco del paseo de Cánovas de Cáceres. En esta mañana no ha tenido que hacer ningún trámite bancario ni en la Administración. Sin embargo, otros días eso se convierte en un laberinto casi sin salida.

«Ahora me he cambiado de banco y está todo muy complicado; lo veo muy mal. Nada más que hay zancadillas por todos sitios porque no nos quieren casi atender», dice enfadado.

En más de una ocasión le han dicho eso de «tiene que hacerlo por Internet». Reconoce que cuando escucha esa frase lo da por imposible. «El problema es que no lo entendemos», cuenta Rebollo a sus 85 años, después de haber trabajado durante 50.

Algo similar le sucede a Ana Bernal, de 78. En su caso lo que más le cuesta son los trámites bancarios. «Los cajeros no los entiendo, no hay manera. Y encima con esto de la pandemia todo es así. Largas colas para que te atiendan y encima tienes que ir con cita. Es todo un lío», lamenta.

Ellos dos, José y Ana, ponen voz a la exclusión digital. Pertenecen a una generación analógica que no entiende el mundo de las pantallas y eso está provocando que, en algunos casos, queden aislados.

En Extremadura la brecha digital es más grande que en el resto de España. De hecho, el uso de las nuevas tecnologías entre los mayores de 75 años es prácticamente testimonial.

Por ejemplo, solo el 7,9% de los mayores extremeños usa Internet para tratar con su banco. Eso se traduce en apenas 8.400 personas del total que en esta comunidad tienen más de 75 años, que son 106.914.

Por debajo de la media nacional

Está muy por debajo de la media nacional (13%), un nivel que solo superan Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid. Aún así, ninguna región pasa del 18%.

Son datos de la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso de productos de nuevas tecnologías entre las personas de 75 y más años.

A eso se suma que los grandes bancos continúan cerrando oficinas en la región extremeña. Solo durante los tres primeros trimestres del año 2021 la región perdió otras 37 sucursales bancarias.

El cambio de modelo de las entidades bancarias, con un proceso acelerado hacia lo digital y fomentado por la pandemia, ha provocado que ahora mismo 140 municipios no tenga un punto en el que sacar dinero en efectivo. Son cinco en Badajoz y 135 en Cáceres, según el Banco de España. Eso afecta a 60.682 personas de esta comunidad.

«He reñido con varios bancos. Te dicen que vayas al cajero a sacar dinero y no tengo por qué hacerlo. Vengo a buscar mi dinero, porque es mío, y no me atiende nadie en persona. Nos sentimos totalmente abandonados», dice Juan Andrés Merchán, de 79 años.

Ante las quejas por este tipo de situaciones, lideradas por un jubilado valenciano, Carlos San Juan, y la recogida de 600.000 firmas para una atención más humana y menos digital para los mayores, la banca pondrá en marcha una serie de medidas para mejorar la atención a los mayores. Lo hará sobre todo a través de un plan para todas las entidades adheridas a las patronales del sector que pasan por una atención más personalizada y horarios ampliados.

El centro de salud 'online'

Pero la brecha digital no es exclusivamente bancaria. Por ejemplo, solo el 9,3% concierta una cita con un médico a través de una página web o de una aplicación de móvil.

Es un porcentaje muy pequeño y más en pandemia, que ha multiplicado los trámites 'online' y a través de llamadas telefónicas para ser atendidos en los centros de salud. De hecho, ha habido meses en los que la atención presencial ha desaparecido del sistema sanitario para evitar contagios.

«Te atienden por teléfono y para hacer cualquier trámite hay que hacer unas colas enormes en el centro de salud porque por Internet nosotros no sabemos pedir la cita. Que si Internet, que si la firma digital; es un lío», comentan Félix Meneses y Loli Ponce, que tienen 70 y 65 años respectivamente.

Este matrimonio madrileño vive en Cáceres desde hace tres años, cuando se jubilaron. «Aquí está nuestra hija, que es la que nos ayuda con todos los trámites, si no sería imposible», reconocen.

«En los bancos ya es un desastre. Nos cambiaron la oficina y tenemos que sacar dinero del cajero, pero no vemos bien», añade Loli. «Te sientes incómodo porque no lo entiendes y para ello tiene que haber personas que te atiendan», comenta Félix.

A Victoria Muriel le pasa lo mismo. Es de Casar de Palomero, pero vive en Cáceres. «Por Internet no hago nada. Cuando voy a Madrid le pido a mi hijo que me saque dinero. Y hasta para renovar el carné de conducir me ha tenido que ayudar una vecina. Para ir a renovarte el DNI es todo mecanizado. La cita la tienes que pedir por Internet, así que me la ha tenido que sacar una vecina porque yo no lo entiendo. La gente mayor está discriminada», dice a sus 81 años.

Sin embargo, sí ha empezado a utilizar programas de mensajería instantánea como WhatsApp. «Ahora me estoy modernizando un poco, utilizo el WathsApp . Tengo una tableta que me ha comprado mi hijo, pero para hacer tramites es muy complicado. Si vengo a la caja de ahorros no puedo con el cajero porque no veo bien».

La pandemia les ha obligado para comunicarse con sus seres queridos. Y es que precisamente en el uso de la mensajería instantánea es donde se observa un mayor manejo, según la encuesta del INE.

En este caso, son más los extremeños mayores de 75 años que saben utilizarla. Por ejemplo, el 22,1% usa aplicaciones de mensajería instantánea y un 15,6% telefonea o realiza videollamadas a través de Internet.