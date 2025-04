Un máximo de 1.500 extremeños podrán acceder al bono del alquiler

José M. Martín Badajoz Lunes, 24 de enero 2022, 07:13 | Actualizado 08:18h. Comenta Compartir

Entre 60.000 y 70.000 beneficiarios a nivel nacional. Ese es el cálculo del Ministerio de Agenda Urbana sobre el bono joven del alquiler que ha aprobado el Consejo de Ministros para entrar en vigor en el presente 2022. Si se extrapola esa cifra a Extremadura se obtiene que unos 1.500 extremeños podrán acceder a esa ayuda.

La región tiene 207.036 personas de entre 18 y 35 años, que según los requisitos establecidos son las que pueden solicitar la ayuda. Esa cantidad representa el 2,26% de los jóvenes de esa edad que hay a nivel nacional. El mismo porcentaje sobre las 70.000 ayudas que espera pagar el Ministerio supondría que a la comunidad llegarían 1.582.

Sin embargo, lo lógico es que el número final en Extremadura sea algo menor. Por dos motivos: la mayor tasa de paro juvenil que tiene Extremadura respecto al conjunto del país –para pedir el bono es necesario contar con una fuente regular de ingresos y que estos no superen los 24.319 euros (tres veces el Iprem)– y que en la región se vive menos de alquiler que en el conjunto de España (el 9,67% de los hogares extremeños están en una residencia alquilada frente al 17,3% nacional, según la encuesta de 2020 al respecto realizada por el INE).

Requisitos para solicitar el bono Entre 18 y 25 años tienen que tener los solicitantes

Ingresos estables deben tener los beneficiarios, ya sea través de un empleo o de una prestación, pero que no superen los 24.319 euros al año

600 euros es el límite máximo de los alquileres que podrán recibir la ayuda

No ser propietario de otra vivienda, aunque se establecen excepciones si se trata de una propiedad compartida y si se ha recibido por una herencia

Ni familiar ni socio puede ser el inquilino del dueño de la vivienda

En el lado contrario, puede ayudar a elevar el volumen de solicitudes extremeñas el menor coste de los alquileres en la región. Una de las condiciones que se establecen es que no se concederán ayudas a personas que paguen más de 600 euros de renta mensual. Esto, aunque se contempla la posibilidad de hacer excepciones hasta los 900 euros en determinadas zonas en las que los alquileres tienen unos precios mucho más elevados, puede excluir a barrios de ciudades como Madrid y Barcelona y, por tanto, que se conceda algún bono más en Extremadura.

El plazo para solicitar esta ayuda, que se fija en 250 euros mensuales durante un plazo de dos años, todavía no se ha abierto. Pese a que ya se conocen la mayoría de los detalles de la misma y que las aprobadas se pagarán con retroactividad desde el 1 de enero, aún falta por saber los fondos que corresponderán a cada región. El Ministerio destinará 200 millones de euros, pero la gestión de la ayuda será responsabilidad de los gobiernos autonómicos. «Hay que celebrar una conferencia sectorial y luego serán las comunidades las que hagan la convocatoria», indican desde la Consejería de Vivienda.

De manera telemática

Los cálculos del Ministerio apuntan a que en dos meses se empiecen a publicar y, por tanto, los jóvenes que cumplan los requisitos podrán solicitar el bono. En Extremadura no está previsto habilitar una oficina específica para este trámite debido al reducido volumen de solicitudes que se prevé. «Se fomentará que se haga de manera telemática», detallan en Vivienda.

Las ayudas tendrán un importe de 250 euros mensuales y se conceden por un periodo máximo de dos años

Interesada en hacer esta solicitud está Carolina Giraldo (32 años). Reside de alquiler en Badajoz. Cumple con la mayoría de los requisitos, pero es propietaria de una parte de una vivienda que no utiliza a través de una herencia. «No tengo muy claro si lo puedo solicitar», duda.

Lo que recoge el texto del real decreto es que por norma general no podrán acceder al bono quienes tengan una vivienda en propiedad, aunque se exime a quienes solo posean «una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia». «Lo voy a preguntar y a intentarlo», dice Carolina, que trabaja como logopeda en Aprosuba-3.

Ella entiende que estas iniciativas sirven para favorecer la emancipación. «Los alquileres se han encarecido mucho en los últimos años», advierte, al mismo tiempo que lamenta que los plazos de resolución de las ayudas de este tipo se prolonguen demasiado y los retrasos que hay a la hora de ingresar el dinero.

Si se la concedieran, Miriam Gómez (30 años) tendría más facilidades para irse a vivir sola. Ya solicitó en septiembre la ayuda al alquiler de la Junta de Extremadura, aunque todavía no ha recibido respuesta. «Tardan mucho y no te van ingresando el dinero mes a mes, pero me vendría muy bien», reconoce.

Incompatibilidades

En caso de que decidiera optar al bono y también le concedieran la ayuda regional, Miriam debería renunciar a una de ellas, ya que no son compatibles. Por el contrario, sí se puede compatibilizar con la ayuda al pago del alquiler que regula el Plan de Vivienda 2022-2025.

Esta joven, que trabaja como administrativa, apostilla que el elevado precio de los alquileres en la ciudad de Badajoz le dificulta mucho independizarse. «Me encuentro pisos muy viejos por los que piden entre 500 y 600 euros», afirma.

Precisamente, una de la críticas que ha recibido la aprobación del bono joven del alquiler es que puede conllevar un mayor encarecimiento de las rentas. Así lo entienden desde los colegios oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

Por el contrario, desde el Gobierno se defiende que los propietarios desconocen si los inquilinos cumplen o no los requisitos para solicitar el bono, por lo que su entrada en vigor no puede ser una causa que repercuta en el aumento de los precios de los alquileres.