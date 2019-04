Matemáticas y democracia El sistema electoral influye en el comportamiento de una sociedad como las reglas del tenis influyen en los jugadores FELIPE SÁNCHEZ Miércoles, 10 abril 2019, 09:51

Gomberoff, profesor chileno, se preguntaba en un artículo si existe algún sistema electoral perfectamente justo.

Abría boca con un ejemplo: un partido de tenis se puede perder y, sin embargo, el perdedor haber ganado la mayoría de los juegos. Con un resultado de 6-0, 4-6 y 4-6, el perdedor habría ganado 14 a 12 en el total. Sistemas electorales como el de Estados Unidos permiten que sucedan cosas parecidas. Demostraba, además, que el sistema electoral influye en el comportamiento de una sociedad como las reglas del tenis influyen en los jugadores. Concluía que no hay sistema electoral que refleje al 100% las preferencias de los votantes.

Citaba a Arrow, Nobel de economía, y a su teorema de la imposibilidad, que viene a decir que cuando los electores tienen más de tres alternativas, es imposible el diseño de un sistema electoral que refleje sus preferencias.

Para mi desasosiego, no sé a quién va a ir a parar mi voto el día 28. El actual presidente obtuvo 84 diputados y fue aupado por los diputados de más de 20 partidos/posibilidades, incluidos los EH Bildu de Otegui ¿Fue Sánchez a quien preferimos los españoles la última vez que votamos?

Dolores Sabater de, creo (ya me pierdo), CUP y Podemos, y con los votos de 15 sobre un total de 27 concejales, fue alcaldesa de Badalona. Para la historia, para las estadísticas, para confirmar a Arrow, que no para el supuestamente genuino propósito de la democracia, de nada valió que el partido más votado fuera el PP con 11 concejales. Nada más y nada menos que a seis de los cinco que obtuvo el segundo más votado, al que doblaba en concejales. El PSC de Iceta obtuvo cuatro concejales. ¡Sabater fue alcaldesa con el apoyo de Iceta! Después, tras una moción, Alejandro Pastor, del PSC, es alcalde desde junio de 2018. En Castelldefels sucedió tres cuartos de lo mismo.

¿Con esto qué quiero decir? Nada, no sabría. Lo acepto al igual que acepté lo de Sánchez. Si acaso, que no conozco nada como la política para ver los más extraños compañeros de cama. Si quiero seguir creyendo en la democracia, gente aún más lúcida que Arrow me tiene que explicar, no cómo se mezclan churras con merinas, que la política ya me lo ha demostrado, sino qué puedo esperar del concepto de democracia que tiene un elector que no sólo no castiga estas acrobacias, sino que las premia.

Tras derrocar a Rajoy, el PSOE arrasaba en las encuestas. Iceta, tras apoyar a Sabater, la echó. Si primero la puso, y después la quitó, ¿para qué la puso? Desde luego no para que gobernara el partido más votado de largo, sino el suyo, con cuatro concejales. Por si no fuera bastante para mis cortas entendederas, recabó el apoyo del PP, el más votado, y este se lo dio.

Lo que nos depare el 28 de abril será cosa, más que de democracia, de este tipo matemáticas.