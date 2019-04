Un nuevo reto para las extremeñas de Masterchef

Los fogones de MasterChef 7 vuelven a encenderse en la noche de este martes, a partir de las 22.30 horas, en un nuevo duelo culinario en el que las extremeñas Gloria y Carmen buscarán continuar entre los 14 mejores cocineros amateurs de España.

El pasado jueves, las dos extremeñas obtuvieron sus mandiles. Carmen, dependienta de Coria que iba con su novio, Jesús, convenció a los jueces con un arroz con conejo en escabeche. Eligió como mentora a Samantha Vallejo-Nágera.

La cauriense sabe venderse fenomenal, como bien mostró a Jordi Cruz. «A ella le brillan los ojitos cuando cocina», aseveraba el cocinero catalán. Carmen, de 29 años, reconoce que es un poco 'pija', ya que le gustan las marcas y las prendas de calidad. Es tremendamente olvidadiza y se considera un poco egoísta.

Cuando se presentó al casting con su novio pensaba que entraría él, «pero ella es mucho mejor», asegura. Su objetivo laboral es trabajar como asesora gastronómica o como 'freelance'.

Por su parte Gloria, pacense de 35 años, puso la emoción al primer programa de MasterChef 7. Esta empleada de hogar, que asegura ser contratada más por como cocina que por como limpia», se define así misma como una luchadora. «Tu vida es una novela de superación», le indicaba su abuela. Y es que esta aspirante a mejor cocinera amateur de España se quedó sin madre muy joven y, cuando tenía doce años, su padre la abandonó dejándola al cargo de su hermana. Madre de dos hijos, es la única que trabaja en casa, ya que su pareja, con el que convive desde que tenía 14 años, se encuentra actualmente en paro.

La pacense cocinó un tumbet de verduras que le sirvió para obtener tres 'noes'. Jordi Cruz, que en un primer momento le dio la negativa que la dejaba fuera del concurso, cambió su opinión en el último momento y llenó de angustia, y de alguna que otra lágrima, el final del casting. El propio chef de tres estrellas Michelin salió de las cocinas para darle su mandil porque se sentía «seducido por su pasión y sus ganas más que por el plato que acababa de cocinar». «Es una autentica luchadora y vas a demostrarlo en concurso», aseguró.

Primera noche

La noche de estreno de MasterChef 7 fue un auténtico éxito ya que se convirtió en la elección del 21% de los telespectadores que se encontraban frente a sus televisores. Más de 2.176.000 personas vivieron la primera prueba en la que las extremeñas se metieron entre los 14 mejores cocineros amateurs del país.

El equipo de 'MasterChef' se desplazó hasta Burgos para llevar a cabo su primera prueba de eliminación. Divididos en los tres equipos, los aspirantes se enfrentaron al reto de elaborar un menú que tuviera como elemento principal cerveza.

Los tres equipos sufrieron para sacar adelante los platos, pero fue el de la extremeña Carmen el que gestionó peor los tiempos y platos, hasta el punto de no sacar el postre. Esto condenó a la cauriense a competir en su primera prueba de eliminación, en la que tuvo que elaborar bocadillos.

En la prueba compitió también Gloria, pero fue Carmen quien estuvo entre los tres peores y no supo que continuaría en el concurso hasta casi el final. «Llegar hasta aquí y no seguir te crea frustración. Es no aprovechar una oportunidad de oro», aseguró antes de conocer el veredicto.

Finalmente el equipo de Samantha fue el que perdió a uno de los integrantes, Jeancha, un franco-coreano desempleado de 34 años, que se convirtió en el primer concursante expulsado.

Esta edición comenzó el pasado jueves condicionada por una de las novedades que presenta el talent culinario, además de no tener presentador, que cada uno de los miembros del jurado, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, debían seleccionar a cinco aspirantes, a los que capitanearán durante las trece semanas que dura el concurso.

En un primer programa lleno de emoción y ambrosías, se vivió el multitudinario casting del talent culinario, en el que los 50 seleccionados, de entre más de 25.000 aspirantes a entrar al concurso, compitieron con la elaboración de un plato en 50 minutos.