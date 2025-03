Las mascotas y los niños

En la esquina de la carnicería de mi barrio han pegado el cartel de la foto. Están hartos de que meen allí los perros. Es ... bonito volver a ver carteles por las calles. En Cáceres, hay una señora que los coloca en sus arriates para que no le roben las flores y el señor Figueroa pega pasquines firmados de contenido político en lugar de ampararse en el anonimato de las redes. Cuando se pierde un gato o un perro, sus dueños cuelgan por las calles carteles con foto.

Otro mundo que empapela marquesinas y multitiendas es el de los viajes populares al Cristo de Medinaceli, a las luces de Navidad de Elvas o a las playas de Cádiz. Las modas y el arte siguen las leyes del péndulo: si hoy se lleva lo barroco, mañana triunfa lo neoclásico y si hoy comunicas con Tik Tok, mañana convences con un folio.

El cartel de la esquina de la carnicería es un grito de socorro ante la proliferación de perros meones que escogen ese lugar para orinar. «Llévelo a hacer pis a la esquina de su salón», escribe airado el mensajero anónimo. Al pasar por allí, los viandantes reaccionan de diversas maneras. Los dueños de los perros se indignan por lo que creen una generalización, aunque mientras lo leen, sus perros aprovechan para levantar la pata y marcar territorio. Quienes no tienen perro, aplauden el cartel por oportuno y pontifican exagerando sobre la ridiculez de tener perro cuando igual no tienes para comer.

¿Y los niños, volverán a ponerse de moda los niños? En España hay más perros que niños. Tenemos, redondeando, seis millones de niños y siete millones de perros. Pero si les sumamos las demás mascotas, la comparación con los niños es desasosegante porque en España hay cuatro veces más mascotas que niños.

¿Por qué adoptamos y amamos los españoles a ocho millones de peces, siete millones de pájaros, otros siete millones de perros, cuatro millones de gatos más conejos, ratones, iguanas y tortugas? En total, 28 millones de mascotas, más de una por cada dos españoles y cuatro por cada niño. ¿Es normal esta situación? ¿Revela desequilibrios afectivos?¿Preferimos amar sin el compromiso que exigen los niños? ¿No nos sentimos queridos y necesitamos el amor incondicional de un perro o la dulce indolencia del gato?

Somos un país raruno: tenemos la tasa de natalidad más baja de los últimos 80 años y no hay país en el mundo donde nazcan menos bebés por habitante. En la hostelería, abundan los hoteles que admiten perros y en los comentarios de Booking o Trip Advisor abundan las alabanzas a los establecimientos donde las mascotas son las reinas. Sin embargo, los hoteles y restaurantes sin niños también aumentan y, desde luego, es raro encontrar un comentario alabando al personal de un hotel por lo bien que trata a los pequeños humanos.

En lo que hemos mejorado mucho es en la limpieza e higiene que rodea a nuestras mascotas. Pisar una caca de perro, algo que hasta hace nada era un riesgo común, hoy es algo excepcional y empieza a ser habitual llevar un frasco pulverizador de agua con vinagre para limpiar las esquinas de orines. Por el cartel de mi barrio, parece evidente que en Cáceres no se persigue a quienes dejan que su perro orine en cualquier sitio y no lo limpian. No sucede así en Cádiz, Sevilla, Alcalá de Henares, Alcobendas, Málaga o Benalmádena, por citar lugares cercanos a Extremadura donde llegan a recoger los excrementos para analizar su ADN e identificar y multar a los dueños de los perros. Mientras llegan esas medidas, nos conformaremos con carteles implorando limpieza como el de la esquina de la carnicería del barrio.