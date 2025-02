Restricciones por la covid: Primer día para los funcionarios de la Junta sin la obligación de usar mascarillas

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 20 de junio 2022, 12:05 Comenta Compartir

Funcionarios sin mascarillas en el puesto de trabajo. Extremadura sigue desescalando en las restricciones que se mantienen activas por la pandemia provocada por la covid-19, conquistando de nuevo más espacios de la antigua normalidad. Este lunes ha sido el turno de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, que desde hoy ya no tienen la obligación de usar la mascarilla en su centro laboral. Hoy ha decaído esta medida de protección que aún estaba en vigor para los funcionarios de la Junta con el objetivo de prevenir la expansión del virus y reducir el riesgo de contagios. De esta manera, deja de ser obligatorio llevar el tapabocas en los lugares de trabajo de la Administración General.

Así, a partir de ahora el uso de la mascarilla será voluntaria, con la recomendación de un uso responsable.

El pasado 26 de abril, la administración regional informó de que a pesar de que se eliminaba la mascarilla obligatoria en interiores con carácter general, seguiría siendo obligatoria para los empleados públicos de los centros de trabajo del ámbito de Administración General de la Junta de Extremadura. Este lunes se elimina esta restricción.

Esta medida tiene las excepciones basadas en la normativa nacional en cuanto a centros sanitarios y sociosanitarios y trabajadores vulnerables.

La evolución de la pandemia y la altísima cobertura vacunal ha hecho que se produzca una 'gripalización' de la covid-19. Se han ido eliminando restricciones, se ha abandonado la realización de pruebas diagnósticas, se ha acabado con los aislamientos y el pasado 20 de abril la mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores. Aunque no hay que olvidar, eso sí, que hay algunas excepciones establecidas por los expertos de la Ponencia de Alertas. La imposición de esta protección se mantiene para los hospitales (tanto en trabajadores como en ingresados si comparten zonas comunes), las residencias de mayores (no para los residentes, pero sí para trabajadores y visitantes) y el transporte público. Además, se recomienda un «uso responsable» en la población vulnerable, cuando no se pueda guardar un metro y medio de distancia de seguridad y en lugares donde no exista una buena ventilación.

Datos covid

Los datos registrados en los últimos meses han permitido que Extremadura se mantenga en alerta 1, que es el más bajo de todos. Según el informe del viernes del Ministerio de Sanidad, el último disponible, había 73 personas con covid-19 hospitalizadas en la región, de las cuales una permanecía en UCI. El aspecto positivo es que Extremadura continúa siendo la comunidad con menor porcentaje de ocupación de camas por pacientes con coronavirus, un 2,41%. La media nacional se sitúa en 5,5%. En camas UCI, la ocupación que registra la región es del 0,5%, también la más baja de España. La media nacional está en 3,8%.

La incidencia acumulada se sitúa en 737 casos por 100.000 habitantes a los 14 días en la población de más de 60 años y en los 366 casos por 100.000 habitantes a los 7 días.

El indicador extremeño se sitúa en sexto lugar del ránking, superada por Madrid (1.038), Castilla La Mancha (797), Galicia (781), Canarias (778) y País Vasco (745). Hay que tener en cuenta que hace un mes y medio, a principios del mes de mayo, la incidencia extremeña a 14 días estaba en 1.500.