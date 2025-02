Mascarillas de Don Benito

Si han salido el puente de la Constitución de viaje, se habrán percatado de que en pocos sitios como en Extremadura seguimos llevando mascarilla no ... solo en espacios cerrados, sino también en la calle. En el último mes, solo he salido a Sevilla y aquello era un desmadre de rostros libres, pocos llevaban la mascarilla y llegabas a sentirte ridículo con ella.

Era una sensación parecida, pero al revés, a la que tenían los turistas que nos han visitado durante el puente. Salían del hotel y antes de andar 200 metros ya se habían percatado de que en Extremadura, sobre todo en Cáceres, la mascarilla forma parte de nuestras vidas y quien no la lleva se arriesga a que le monten un número en un semáforo o en cualquier esquina con aglomeración.

Este hábito que tanto bien nos hace no solo para protegernos del coronavirus, sino también para aislarnos del frío y resfriados... Este hábito, digo, nos ha convertido en expertos en mascarillas, sus clases, sus usos y sus secretos. Por ejemplo, ya sabemos que no hay ungüento ni pulverización que sea capaz de evitar que las gafas se empañen. Solo unas pinzas colocadas en la doblez de la mascarilla, donde se amolda a la nariz, impiden que el vaho nos ciegue.

También hemos descubierto que la mascarilla afecta al ojo, lo que provoca que tengamos más orzuelos e, incluso, blefaritis crónica, una afección que hace que el párpado se ponga rojo y legañoso. Contra ese problema, los oftalmólogos nos recomiendan unas toallitas de uso diario que hay que usar ya para siempre si se quiere tener un ojo presentable y sin divieso.

Como ven, lo de la mascarilla tiene sus pros y sus contras y, desde luego, supone un gasto bastante serio entre clips, máscaras, toallitas y otros productos y utensilios como cordones para poder quitársela sin que se caiga o fundas para guardarla.

A cambio de todos estos gastos y sacrificios, recibimos asepsia sanitaria, ahorramos en bufandas y bragas para abrigarnos la cara y nos podemos escudar en un anonimato muy reparador cuando nos cruzamos con alguien a quien preferiríamos no saludar. Con un gorro de lana y una mascarilla, no te reconoce ni tu padre, literal. Eso sí, saludas a los conocidos y estos devuelven el hasta luego automáticamente, por inercia, sin enterarse de a quién saludan salvo el caso de alguien sensato a quien no le apetece saludar sin saber y se detiene y pregunta: «¿Pero quién eres?», provocando la natural expectación entre los viandantes, que se detienen a su vez preguntándose: «¿Quién será?».

Todo un mundo es lo que se ha creado alrededor de la mascarilla, que, por otro lado, puede ser de diferentes tipos: de las que se rompen la primera vez que estiras la goma para sacarla de la oreja, de las que se rompen a la tercera vez y de las que no se rompen. Naturalmente, las que no se rompen ni a la de tres son las mejores y, curiosamente, las hacen en Don Benito. Pero en Don Benito de verdad, no como aquellas del principio, que se corrió la voz de que las hacían en Béjar, las compramos como locos para llevar producto nacional y luego descubrimos la letra pequeña en los paquetes: Made in China.

Las mascarillas buenas que no se rompen salen del polígono industrial Las Cumbres de Don Benito. En el paquete de diez queda claro que son fabricadas en España y lo mejor de todo es que son cómodas y muy resistentes. Eso sí, se acaban enseguida, sobre todo las de color azul oscuro. Yo las reservo en mi droguería de confianza, la de Totó, como si fueran un nuevo iPhone o una entrada para ver a Robe Iniesta. Pero solo son mascarillas, caretas en el argot de los mayores.