¿Qué es la masa madre? Domingo, 9 junio 2019, 08:45

Es algo vivo. La masa madre, de la que se habla repetidamente en los anuncios de televisión y que sirve como reclamo en panaderías y establecimientos de comida, era un componente esencial para la elaboración de pan cuando no se utilizaban levaduras industriales. «Es el elemento fermentativo que se utiliza desde más antiguo para hacer pan», dice el panadero Eugenio Garrido, que explica que «la masa es un cultivo natural de las levaduras que tiene la propia harina». Al dejar las harinas en agua se genera esa vida -microflora constituida por bacterias lácticas y levaduras salvajes- sin la que no se produce el fenómeno de la fermentación, a no ser que se utilice la química que aportan las levaduras industriales.