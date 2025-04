Marvão, un bacalao a 865 metros

Marvão ya no es lo que era. Marvão es mucho mejor de lo que era. Si hace tiempo que no visitan el pueblo más alto ... de Portugal (865 metros, 135 habitantes), no dejen de volver porque se encontrarán novedades interesantes más allá del simbolismo histórico de esta fortaleza donde se refugiaba Ibn Marwan, líder del movimiento sufista de Al Andalus y fundador del reino taifa de Badajoz.

Galería relacionada 12 horas en... Marvão Arriba, en la fortaleza, O Castelo Café Lounge, junto al ayuntamiento, buen chocolate y mejores vistas (se puede aparcar al lado), también tienen un menú de 14.50 euros, y Centro Cultural de Marvão, con el Alentejo y Extremadura a sus pies. Abajo, en Portagem: Mercearia Contrabando, en la carretera, después de la rotonda, buenas tostadas y zumo de naranja natural. En la rua Nova, paralela al río, pastelería Não me esquezas con ricos dulces regionales y pasteles de nata, tostadas y cruasanes macizos. Ampliar Mercearia Contrabando Agradable caminar por la orilla del río, su piscina natural y sus chiringuitos hasta llegar al puente medieval por donde entraron los judíos expulsados de España. Arriba, en la fortaleza, da gusto deambular por calles y callejas deteniéndose ante una vista formidable, una rúa con encanto, una mansión típica. Se puede entrar en la Câmara Velha, hoy Casa de Cultura, donde visitaremos la antigua cárcel y la vieja sala del tribunal, además de una exposición de artesanía. Llegamos al castillo, desde el que, en palabras de Saramago, «se puede ver toda la tierra». La entrada cuesta 1,50 euros y por 3,30 euros (en ambos casos, los jubilados pagan la mitad) se compra una combinada para visitar castillo, museo, iglesia de Santiago y casa de cultura. El castillo está arregladito con jardines, caminos y varias estancias interesantes: una está dedicada a interpretar las fortalezas abaluartadas de la Raya; hay una tienda con vinos, ginebra Benefício de Marvão, buen Oporto, divertidas mochilas infantiles y libros sobre la comarca francamente interesantes y difíciles de encontrar y, finalmente, un Museum & Shop donde se exponen y venden láminas preciosas con motivos alentejanos desde 10 euros. Ampliar Jardines del Castillo La capilla gótica de Santa Maria (parroquia ya en 1321) es museo municipal desde 1987. Abre todos los días de 10 a 17 horas y la entrada cuesta 1,90 euros. Además de su altar de talla barroca, tiene secciones de arqueología, etnografía, arte sacro y exposiciones temporales. Acaba de ser reformado. Ampliar Museum & Shop Marvão es un enclave gastronómico lleno de restaurantes de todo tipo. Junto al río, recomendamos tres clásicos: Sever, con su comedor 'locus amoenus' en terrazas sobre el río, Milhomens y O Tachinho. En la fortaleza, la Varanda do Alentejo desde 1987, un restaurante con vistas que ha sido reformado con mimo: comida regional en entorno acogedor con platos como el lomo de bacalao con aceite de oliva, langostinos y espárragos silvestres, las migas con carne o el ensopado o caldereta de cordero… A un paso del Varanda, Fago, la estrella gastronómica de Marvão, recomendado por En Salsa desde hace un par de años y por Michelin desde hace un par de meses: Diogo y Daniel haciendo una relectura de la cocina tradicional portuguesa: vinos y panes de la sierra de San Mamede, bacalao con salsa de mejillones ahumados, garbanzos tostados y nabizas, arroz crocante, churro con hierbabuena sobre helado de fresa y piña… Productos regionales en Portagem (Mercearia Contrabando y A Tradição), y en la fortaleza: Mercearia de Marvão (aceite, quesos y embutidos). También en la fortaleza, Arte para todos: artesanía en corcho, dibujos delicados y taller artesano.

