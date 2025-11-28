Martín Castizo destaca que tenemos los precios más bajos
Redacción
CÁCERES.
Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, destacó ayer que Extremadura es la comunidad autónoma con los precios más bajos para ... la compra y alquiler de vivienda, lo que está provocando que la compra-venta de vivienda nueva «esté teniendo un buen mantenimiento», motivado «por el impulso que se está dando a la nueva vivienda y también por la escasez de posibilidades a la hora de alquilar».
«Aquellas personas que quieren alquilar y no encuentran esas opciones acuden a la compra», dijo el consejero, algo que «no es casual», sino que es fruto de la política regional de vivienda, lo que, a su juicio, no pasa a nivel nacional, ya que los precios «suben sin parar», tanto en compra como en alquiler, porque «las políticas de vivienda a nivel nacional no están funcionando», señaló.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión