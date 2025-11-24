Mariposas, el refugio pacense para madres y niños que sufren la violencia machista

Un oasis para tomar aire mientras se intenta recomponer la vida tras sufrir el azote de la violencia de género. 205 niños y 153 ... madres que han sufrido esta lacra en sus hogares son atendidos en el proyecto Mariposas, una iniciativa puesta en marcha por la Diputación de Badajoz y Cruz Roja. Los educadores sociales Sandra Paulino, Alicia Álvarez y Jesús Amaro brindan atención a las madres maltratadas y a sus hijos, con edades comprendidas entre los cero y los 21 años.

«Nuestro trabajo conlleva una gran responsabilidad porque nos acercamos a historias muy complejas. Son familias que vienen de situaciones muy difíciles, e intentamos darles apoyo desde el respeto», señala Alicia. Junto a sus compañeros, trabaja para reforzar el vínculo entre las madres y sus hijos, unos lazos dañados por el maltrato, al tiempo que fortalecen otras relaciones sociales para que esas mujeres dejen atrás la dependencia emocional que las ataba a sus maltratadores.

Trabajo en las distintas comarcas

Los tres educadores sociales se reparten el trabajo en las distintas comarcas. Jesús se encarga de Tierra de Badajoz, Tentudía y Sierra de Suroeste; Alicia se ocupa de Vegas Bajas, Tierra de Barros, Río Bodión y Mérida; y Sandra atiende a las víctimas de Vegas Altas, La Serena, La Siberia, y también presta servicio en la capital extremeña. Los talleres se desarrollan en las ciudades donde hay sedes de Cruz Roja -Badajoz, Mérida y Don Benito-, y los técnicos también se mueven en otras poblaciones. Las víctimas viven en ciudades como Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena, Don Benito, Almendralejo, Montijo o Zafra, pero también se distribuyen otros municipios más pequeños -Talavera la Real, Puebla de la Calzada, Arroyo de San Serván, Calamonte, La Garrovilla, Solana de los Barros, Monesterio, Fuente de Cantos, Santa Marta, Ruecas, Guareña, El Torviscal o La Haba-.

Ampliar Mariposas incluye talleres grupales, encuentros individuales y excursiones en familia. HOY

El trabajo comienza con una entrevista con la víctima. Conocido el caso, empieza la labor, intentando que los hijos empiecen a acudir a las sesiones. Mariposas incluye talleres grupales, encuentros individuales y excursiones en familia. Los menores de cinco años participan en los talleres grupales con sus madres y en las excursiones, mientras que los hijos con edades comprendidas entre los seis y los 21 años reciben además atención individualizada en sesiones mensuales. «Trabajamos la autoexpresión y las habilidades sociales. A través de juegos, de fichas, van aflorando las emociones, que tienen un poco descontroladas», explica Sandra Paulino. Pero no siempre es fácil. «A veces les cuesta abrirse, sobre todo a los adolescentes», añade Alicia. «Hay rechazo, no quieren hablar, no quieren establecer relaciones nuevas con personas externas…, pero al final hay un progreso y es increíble comprobar los avances».

Ampliar Alicia Álvarez, Sandra Paulino y Jesús Amaro. HOY

Los menores de 11 o 12 años, «que lo entienden todo, prefieren las sesiones individuales con nosotros, antes que con sus psicólogos, porque sienten que esto es un espacio de confianza», analiza Sandra.

Los niños más pequeños no son conscientes del maltrato y es posible que salgan indemnes del zarpazo de la violencia machista. El escenario se complica conforme aumenta la edad. «Los más mayores lo tienen interiorizado», reconoce Sandra. Por eso, en las sesiones individuales se les ayudan a poner parches y a contar con «herramientas para que sepan entender de dónde vienen algunas de sus conductas».

Espacio de calma y liberación

Para las mujeres y sus hijos, Mariposas definen este proyecto como un espacio de calma y liberación. «Tienen mucha confianza en nosotros, es una vía de escape, un espacio de confianza». Reconocen los responsables del programa que el número de familias no ha parado de crecer y ahora se han convertido en un «recurso derivador» hacia otros servicios para víctimas de violencia machista.

Los trabajos grupales se centran en actividades de ocio con los menores, mientras que con las madres, la tarea se enfoca en la autoexpresión, el autocuidado o la defensa personal. Por otro lado, también se les ofrece asesoramiento jurídico e incluso ayuda para encontrar empleo, pues algunas víctimas sufren la falta de recursos económicos.

Excursiones en familia

Las excursiones son el momento más esperado por todos los usuarios que atiende Cruz Roja. «Hemos ido a la Warner, Isla Mágica, Lusiberia, Iberocio, al parque Puy du Fou...». En estas salidas, se trata de reforzar el vínculo materno-filiar y disfrutar de momentos que, por esas circunstancias, no han podido vivir esas familias. «Hacemos que las mamás salgan de su rutina durante un día entero. Ellas disfrutan incluso más que los niños. Están juntas y se apoyan«, indica Sandra. Su compañera Alicia refuerza esa visión y asegura que estos momentos les dejan huella, y sirven para que mujeres que están saliendo interactúen con quienes están en ese «inicio de tomar conciencia». Para los menores es una jornada de alivio dentro del caos.

Ampliar El tiempo de ocio es uno de los pilares del proyecto Mariposas. HOY

Los profesionales también se enfrentan a momentos duros en las sesiones con las mujeres y reconocen que a veces se encienden las alarmas. Sucede al comprobar que vuelven a repetirse los patrones de maltrato con otras parejas. «Tienen tan interiorizados esos patrones que cuando la violencia aún es menor no perciben que la están volviendo a sufrir».

Los profesionales también aprenden lecciones de las víctimas. «Algunas nos dicen que se sienten inútiles, pero en realidad son increíbles, tienen una gran fortaleza de vida y nos dan una lección enorme», sostiene Sandra. Aprendizajes que también extraen de los más pequeños.

La mayoría de las mujeres atendidas cuentan con medidas de protección frente a sus agresores, y los casos más graves están dentro del sistema VioGen. A día de hoy, los profesionales que las atienden aseguran que muchas de ellas sufren violencia vicaria, la que ejerce el agresor a través de los hijos al ver que ellas están intentando «volar». En algunos casos, los maltratadores pueden tener contacto con los niños. «Sigue existiendo el régimen de visitas, ponen orden de protección a la madre, pero a ellos, no», se queja Sandra. Eso trae consigo que el miedo de las madres siempre aceche. «A veces ellos no cogen el teléfono cuando la madre llama a sus hijos, o lo apagan, tapan la cámara si hacen videollamada… Es una manipulación emocional. Llegan a insultar a la madre delante del menor».

Jornadas con expertos

Además de todo el trabajo con las víctimas, el programa Mariposas incluye unas jornadas profesionales sobre violencia de género y violencia vicaria. Por ellas han pasado expertos como la ginecóloga extremeña Miriam Al Adib Mendiri, la médica forense María Ibáñez, el primer defensor del menor, Javier Urra, las activistas Towanda Rebedls, así como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la psicóloga Sonia Vaccaro o la periodista Ana Isabel Triviño.