HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una educadora social de Cruz Roja juega con una niña hija de víctima de violencia machista durante una actividad del proyecto Mariposas. HOY
25-N en Extremadura

Mariposas, el refugio pacense para madres y niños que sufren la violencia machista

El proyecto de Cruz Roja y la Diputación de Badajoz arropa con talleres, sesiones individuales y excursiones a 156 mujeres y 205 niños

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

Un oasis para tomar aire mientras se intenta recomponer la vida tras sufrir el azote de la violencia de género. 205 niños y 153 ... madres que han sufrido esta lacra en sus hogares son atendidos en el proyecto Mariposas, una iniciativa puesta en marcha por la Diputación de Badajoz y Cruz Roja. Los educadores sociales Sandra Paulino, Alicia Álvarez y Jesús Amaro brindan atención a las madres maltratadas y a sus hijos, con edades comprendidas entre los cero y los 21 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno
  8. 8

    Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mariposas, el refugio pacense para madres y niños que sufren la violencia machista

Mariposas, el refugio pacense para madres y niños que sufren la violencia machista