Mario Martínez: «No podemos ser solo un plató»

Con 13 años, Mario Martínez (Mérida, 2002) presentaba sus trabajos académicos en el IES Santa Eulalia con cortometrajes. Tocado por el cine, ha rodado varios ... cortos, escrito guiones, ha sido y es ayudante de dirección en Estados Unidos y en una película venezolana, ha conseguido premios nacionales e internacionales y cursa el Master de Documental de Creación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, tras graduarse en Cinematografía en la ESCAC de Terrassa. Su Trabajo de Fin de Grado (TFG) versó sobre el cine en Extremadura.

–¿El TFG?

–Acudí a filmotecas y archivos, busqué referentes sobre el cine extremeño y no encontré nada hasta que di con el nombre de Manuel Pérez Sala, pero no se sabía dónde estaban sus trabajos. Conocí a Arturo, nieto del cineasta, y me contó que las películas estaban en el piso de su abuela en Cáceres, 80 bobinas en un armario, pero no habían querido sacarlas a la luz. Le hice ver que ese material era importante para la historia del cine extremeño y tuve acceso a él.

–¿Manuel Pérez Sala?

–Había nacido en Novelda (Alicante), pero se vino a Cáceres durante la Guerra Civil. Montó una pequeña productora de cine. Hizo cuatro ficciones y dos documentales, ganó el Premio Nacional de Cinematografía en 1961 y su obra fue proyectada en varios países.

–¿Cómo se financia?

–En agosto de 2022, falleció mi madre y vivo de una pensión de orfandad. Me han ayudado los extremeños Ángel Briz, periodista, y Emilio Luna, crítico de cine. El tutor fue Manu Yáñez, crítico de Fotogramas. En la Filmoteca de Extremadura no dieron mucha importancia al hallazgo del material de Pérez Sala, pero en la ESCAC y la Filmoteca de Cataluña sí entendieron su trascendencia y financiaron la remasterización de las 80 bobinas, que costó 30.000 euros. En la Filmoteca de Extremadura decían que llevaban años detrás de este material, pero debí de llegar en el momento justo para recuperarlo y en nueve meses estaba remasterizado en Cataluña. Presenté mi TFG el 19 de octubre. Lo calificaron con Matrícula de Honor.

–¿El siguiente paso?

–Al presentarse el hallazgo hace un par de meses, interesó mucho a las altas instancias de la Junta de Extremadura. El Ayuntamiento de Cáceres ha hecho las gestiones para que la película 'Éxodo de salvación' de Manuel Pérez Sala se presente en el Gran Teatro de Cáceres en diciembre, el mismo lugar donde se estrenó en 1954.

–¿De qué va la peli?

–Dura 34 minutos. Un peregrino entrega a un pastor la imagen de la Virgen de la Montaña y le encarga que levante un santuario para albergarla. Así lo hace, pero se declara una pandemia en Cáceres con muchos muertos. El pastor baja con la Virgen a la ciudad y se curan los enfermos. Se ven unas imágenes espectaculares de la parte antigua cacereña. Algunos actores y actrices no la habían visto, caso de una actriz de 92 años de Cáceres a quien se la proyectaré en su casa.

–¿El resto del material?

–Están las primeras películas en color del cine extremeño. Tienen un gran valor patrimonial. Son las primeras grabaciones de pueblos extremeños, de sus tradiciones y sus fiestas, de un campamento gitano de Cáceres en los años 40...

–¿Cineasta en Extremadura?

–La Filmoteca tiene un presupuesto muy reducido. Deberíamos dejar de ser solo un plató de cine y empezar a hacer producción propia. No se han sentado las bases para que se queden los profesionales. Ahora he retomado mi carrera artística y voy a rodar con un equipo extremeño que traigo de Málaga, Barcelona y Madrid. El cine en Extremadura no se puede entender sin el exilio de nuestros cineastas.