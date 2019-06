Mi marido me engaña con un transistor

He conocido a una mujer que se duerme escuchando la radio. Supongo que habrá muchas que acaben el día así, acostadas y con un receptor en la oreja, pero hasta ahora, no había conocido a ninguna. De todas maneras, esta señora no escuchaba propiamente la radio, sino un podcast de una emisora en su teléfono móvil.

Acostarse con la radio es cosa de hombres. Al menos, esa es mi experiencia. Mi padre se duerme escuchando la radio y varios amigos también. A casi todos les da lo mismo el programa que escuchan porque lo que quieren no es enterarse de nada en concreto, sino encontrar un entretenimiento que les impida pensar y los relaje. A la hora de acostarse, la mayor parte de las emisoras emiten programas deportivos, que son estupendos para dormir: las opiniones de varios expertos sobre Valverde o sobre David de Gea entretienen, pero nunca desvelan.

Desde diciembre, duermo solo para evitar que una patada mía a destiempo y sin tino acabe de desgraciar la tibia y el peroné de mi mujer. Al principio, la soledad de la alcoba me angustiaba un poco. Miraba al techo sin ver, daba vueltas, me levantaba a beber, volvía al lecho a dar más vueltas, giraba la almohada, me destapaba, me tapaba, volvía a levantarme a beber y terminaba durmiéndome por aburrimiento.

Una noche, decidí recurrir a la costumbre que consolaba mis largas noches de internado en Zamora, cuando escuchaba a José María García y me dormía tan ricamente entre chupópteros y correveidiles. Así que cogí un pequeño transistor, lo coloqué a mi lado y oye, mano de santo. Enciendo el aparatino, me cuenta historias de ciclistas, de alpinistas o de piragüistas y me quedo frito con la radio puesta hasta que más allá de las cuatro me despierta un señor de Alcorcón que llora la pérdida de su perrita Cleopatra. Si las palomitas de De Gea me interesaban poco, la muerte de Cleopatra, aunque conmovedora, tampoco es motivo de desvelo, así que apago la radio y a seguir durmiendo.

Últimamente, como me acueste sin el transistor junto a la almohada, soy incapaz de dormirme. Aunque lo grave es que no hace falta ni que lo encienda. Me duermo junto a él, en silencio los dos. ¿Esto es grave doctor? Me pregunto si será una vuelta a la infancia o un rasgo de inmadurez. Mi transistor se ha convertido en el osito que nunca tuve. Todas las noches, tras limpiarme las gafas, ponerme el pijama y beber un trago de agua, cojo con mimo mi transistor, que, por cierto, lleva conmigo desde 1995, lo deposito como si fuera un bebé junto a mí, en el lado derecho de la cama, y me duermo al instante, reconfortado con su compañía y su silencio. Porque eso es lo grave, que ya no necesito encenderlo, me basta con su presencia.

Durante el día, cuando miro el aparatino, descansando en la mesilla, esperando la noche para ejercer su trabajo de acompañante, me siento un poco raro. Incluso pienso que mi historia podría interesar en algún programa de la madrugada. 2Buenas noches, les llamo para confesarles que duermo con un transistor», rompería el hielo. Seguramente, la locutora de voz agradable y nocturna me preguntaría si estaba casado. «Sí, pero mi mujer no lo sabe. Al principio, necesitaba que el transistor me hablara para sentirme bien, pero lo ponía muy bajito para que nadie se enterara. Ahora, me basta con su silencio y su compañía», abriría mi corazón en la madrugada.

La noche del jueves pasado, quería saber algo de ese tal Hazard que ha fichado el Real Madrid y encendí a mi acompañante. Escuché al futbolista decir que ese era su sueño desde pequeño y me entró sueño. Nada como escuchar a futbolistas hablar sin salirse del guion para dormirse. A las tres, me desperté. Una mujer se confesaba en la madrugada de la radio: «Mi marido me engaña con un transistor. Él cree que yo no me entero, pero lo sé todo». Asustado, me levanté y fui a la habitación de al lado. Mi mujer dormía plácidamente, pero por si acaso, he echado al transistor de mi cama. Ahora duermo con un búho.