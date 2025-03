«Mi marido se ha acogido a la ley de eutanasia y puedo decir que ha muerto sin sufrir y en paz»

Ocurrió a las 9 horas del pasado 21 de marzo en una habitación de una planta del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. En ... ese momento, de la forma exacta en la que él lo había solicitado, se le practicó la eutanasia a Jesús Díaz Sánchez.

A sus 75 años y con una enfermedad degenerativa e irreversible que le tenía postrado en la cama, este placentino ha sido uno de los dos extremeños que han muerto de manera voluntaria en la región desde que entrara en vigor la ley.

Su mujer, Cecilia Herrero Sánchez, quiere contar en HOY su historia para contribuir a romper el tabú, para defender el derecho a morir de quienes no quieren alargar su sufrimiento, para agradecer, sobre todo, «la ayuda, la sensibilidad y el cariño de las sanitarias que estuvieron con mi marido y con todos nosotros hasta el final».

El abuelo y el padre de Jesús habían fallecido después de muchos años de sufrimiento. «Quizás por eso, porque él lo vio, tenía claro que no quería lo mismo». Por eso, «desde que éramos jóvenes, hablábamos de ahorrar para que, cuando llegara el momento, pudiéramos viajar a algún país en el que era posible la eutanasia», recuerda Cecilia.

Jesús fue hasta el final un hombre vitalista y activo. Ni el día de la boda de uno de sus hijos dejó de correr sus 15 kilómetros diarios. Ni incluso después de ser diagnosticado de párkinson abandonó el ejercicio. «Iba mañana y tarde al gimnasio, y de una máquina a otra utilizaba el andador para poder trasladarse», recuerda su mujer.

Ese diagnóstico le llegó cuando tenía 59 años y acababa de jubilarse en la central hidroeléctrica en la que trabajaba. «Comenzó con temblores en las piernas que poco a poco se fueron agravando y alcanzando a otras parte de su cuerpo».

Pero con el tratamiento y su esfuerzo diario por remontar una enfermedad que le iba restando fuerzas y apagando el ánimo, «que rechazó y que nunca aceptó», siguió viviendo once años más. También cuando sufrió un infarto «que logró remontar, pero que le hizo empeorar, porque el tratamiento que requirió chocaba con el que tenía para el párkinson». Y, aun así, «mi marido, que era creyente, como yo, siguió viviendo».

Pero once años después del diagnóstico murió su hija. Raquel tenía 42 años y llevaba desde los 33 luchando contra un cáncer de mama. «A partir de aquí todo empeoró». Y la enfermedad que avanzaba de forma lenta comenzó a coger velocidad. Y Jesús ya no podía conducir y tenía problemas para moverse, para hablar, para tragar. «Al párkinson se había sumado una enfermedad degenerativa».

El día en que se anunció que la ley de eutanasia entraba en vigor en España, Jesús llamó a Ceci –como todos conocen a Cecilia– para darle la noticia y pedirle que la solicitara. «Yo le di largas, le dije que ya lo miraríamos, que había tiempo, que podíamos esperar, que había que ver si de verdad ya se podía acoger una persona a ella...».

Pero Jesús, Ceci y sus hijos Raúl y Jesús comprobaban cómo su estado empeoraba por momentos. «Un día podía mover un pie y al siguiente no, un día podía coger un vaso y al siguiente no, un día podía tocar el timbre que tenía en la habitación para llamarme y al siguiente no; ya no podía salir de casa ni hacer nada solo». Y le dijo a su mujer que no había más que esperar, que quería la eutanasia. «Sufría por él, porque no quería vivir así, porque vivir así no es humano, y sufría por mí».

En febrero de este año Ceci acudió a ver a su médica de cabecera. «Natalia Clemente me dijo que no era objetora y que llevaría nuestro caso. Consultó con su enfermera, con Rosa Barbero, y también aceptó». Y así se puso en marcha el proceso.

La autorización

«Ambas hablaron con Jesús para informarle detalladamente, para saber si tenía la decisión clara, para conocer cómo quería morir». Después fue su neurólogo el que ratificó en un informe cuál era su enfermedad y si era apto para la eutanasia. «Y también un segundo neurólogo que no le había tratado nunca antes».

Esos informes fueron supervisados por una comisión compuesta por sanitarios y juristas. «Pero se nos denegó, porque uno de los miembros dijo que requería un informe de un psiquiatra que determinara si mi marido estaba en sus plenas facultades». Un especialista, aclara Ceci, «que me parece imprescindible para llevar a cabo este proceso, que yo había echado en falta y que creo que es fundamental que esté».

Es la psiquiatra María Victoria Gómez la que asume el caso de Jesús. «La que viene a verle, la que constata que está en sus plenas facultades y que quiere la eutanasia; es la psiquiatra que vino después muchas veces a verle, la que nos ha acompañado como Natalia y Rosa en todo momento, a las que no podré agradecer nunca lo que han hecho por nosotros, porque han ido mucho más allá de su deber profesional».

El viernes 18 de marzo la comisión autorizó la eutanasia a Jesús. «Se lo dije y pidió que fuera el lunes 21». El 19 de marzo toda la familia celebró el día del padre. El 20 vieron juntos un Madrid- Barcelona, «pero Jesús estaba cansado y no se quedó a ver el partido de Nadal que había a continuación».

A la mañana siguiente, cuando estaban en el hospital, «me preguntó cómo había quedado el tenis». El matrimonio y sus hijos ya se habían despedido, habían hablado lo que tenían que hablar, llorado lo que tenían que llorar. «Y esa mañana, en la habitación, cuando le preguntaron de nuevo si quería dar marcha atrás en la decisión, dijo que no, que no tenía miedo, y nos pidió que no llorásemos, que estaba feliz».

Su mujer le cogió la mano «y le dije que no se preocupara, que no se la iba a soltar hasta que nuestra hija le hubiera cogido la otra. No hubo drama, no hubo dolor, mi marido murió en paz». Sus cenizas y las de su hija están esparcidas en una parcela de la familia. Y Ceci lleva en el colgante que nunca se quita un recuerdo de ambos.