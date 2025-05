J. R. ALONSO DE LA TORRE CÁCERES. Miércoles, 7 de septiembre 2022, 07:55 Comenta Compartir

Ayer le arreglé la lavadora a mi mujer y me sentí, por fin, un marido para todo, un hombre como Dios y los cánones mandan, ... un varón útil. Aunque lo mejor fue la satisfacción tan intensa e íntima que me embargó. Quizás piensen que me hace feliz escribir un párrafo que me parezca redondo, descubrir una historia y contarla, entrar en el top 50 de lo más leído del HOY. Pero no, se equivocan. Lo que me proporciona más placer y me hace sonreír son esas cosas que se entienden como propias de hombres, pero que en casa corren a cargo de mi mujer: conectar un cable, colgar un cuadro, instalar una tele, convertir un archivo en PDF, acabar con las cucarachas... La otra noche había una en el lavabo y pedí ayuda como si fuera un niño chico: «Hay un bicho muy grande en el lavabo». Y vino mi mujer y me salvó.

Puede parecer que me estoy haciendo el gracioso, que quiero dar lástima o que juego a ser un varón sensible y humilde, tres actitudes que venden y ablandan. Pero no, es literal, soy así desde pequeño y mi mujer me compró muy joven sabiendo lo que se le venía encima: un hombre completamente negado para lo manual que la iba a obligar a ejercer de madre, de esposa y de marido. Sé que tengo disculpa para la incapacidad manual, pero, en fin, asustarse ante una cucaracha, reventar un plato en el microondas o fregar el suelo con agua sucia es algo imperdonable con una mano y con dos. Por eso, cuando ayer arreglé la lavadora, me sentí realizado, pleno, orgulloso de mí mismo y capaz de cualquier cosa. Es como el día que aprendí a nadar en la piscina cacereña de La Colina, que levanté el puño en el agua, lo agité con energía y grité: «Lo conseguí», concitando el aplauso de algunas mamás solidarias. Con la lavadora fue parecido, pero sin público. Aunque estas satisfacciones se sienten íntimamente, no es cuestión de pregonarlas, al fin y al cabo, ¿quién presume ante los amigos de haber arreglado una lavadora o haber configurado un televisor? ¡Nadie! Se entiende que los hombres vienen al mundo con esa facultad incorporada de serie y formatean, desatascan y taladran de nacimiento. Si les cuento mi hazaña con la lavadora, dirán ustedes que no es para tanto, pero el quid de la cuestión no era la dificultad, sino el hecho en sí: antes no funcionaba y tras mi operación, empezó a funcionar. Y eso, en mi casa, se valora mucho: nadie ensalza mis pequeños logros intelectuales o especulativos, pero cualquiera de mis aportaciones manuales es entendida como milagro y yo me siento como un santo que hace prodigios. El caso fue que la lavadora no funcionaba porque salía una llavecita en una pantalla y eso quería decir que se había bloqueado. Tras tocar las teclas mil veces y en mil órdenes distintos, llamamos desesperados al técnico de las lavadoras, que, hombre cabal y honrado, nos pidió que le detalláramos el problema y, al saber lo de la llave en la pantalla, nos dijo que solo había que desbloquearla siguiendo el libro de instrucciones, que si venía a casa, nos iba a cobrar 50 euros solo por apretar un botón. Pero como los libros de instrucciones los deben de redactar traductores con demasiado gusto por lo literal, el párrafo sobre el bloqueo estaba escrito en una prosa indescifrable. Así que hube de echar mano de diversas deducciones filológicas para acabar entendiendo que si apretaba dos teclas a la vez, la lavadora funcionaría. Y acerté. Desde ese día, me siento ingeniero jefe de Balay, director técnico de Siemens, CEO de Bosch... En resumen, un marido clásico, de los de antes: habilidoso, chapuzas, manitas... Hombre al fin y al cabo.

Temas

Extremadura