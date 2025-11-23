María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre

Ana B. Hernández Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:11 | Actualizado 08:19h. Comenta Compartir

Solo una persona sabía que la mañana en la que encontró su muerte María Varela Pinero tenía la firme decisión de dejar a su pareja. Esta mujer, que murió asesinada a sus 38 años en Aldeanueva del Camino (Cáceres), quería emprender una nueva vida y dejar atrás 20 años de maltrato.

La única persona a la que había confiado su plan era su hijo. La pareja de María, Javier Gil, y padre del menor de 14 años, también llamado Javier, le llevó como hacía cada mañana el pasado 27 de mayo a la parada de autobús en el pueblo, para que cogiera el transporte hasta el Instituto Valle del Ambroz, en Hervás, donde estudiaba, en el mismo centro educativo en el que lo hizo su madre hasta segundo curso de Bachillerato.

Cuando el menor estaba ya sentado en el autocar envió un mensaje a su madre comunicándoselo. Él estaba a salvo, era su turno.

María estaba preparada para abandonar la casa en la que los tres residían, en la primera planta de una vivienda propiedad de la familia de su pareja ubicada al final de Aldeanueva del Camino, en la salida hacia Plasencia, en la travesía de la N-630.

Pero el plan de María se truncó. Su casa, en realidad, era su cárcel. No tenía llaves de la vivienda, su pareja la encerraba cuando salía y la vigilaba a través de cámaras conectadas a su móvil que había instalado dentro y fuera del inmueble.

«Esa mañana vio por el móvil que mi hermana estaba vestida y salió disparado hacia la casa», cuenta Rocío Varela Pinero, ocho años más pequeña que María. Ni media hora después de que su sobrino se montara en el autobús en dirección a Hervás, ella recibiría una llamada telefónica de su madre: «Javi ha matado a tu hermana».

Esa frase sigue martilleando hoy a Rocío con la misma intensidad que ese 27 de mayo. Seis meses después de que María fuera asesinada, «solo puedo decir que esto es un infierno, yo no sé vivir sin mi hermana».

Javier Gil voló hacia su casa cuando comprobó que su mujer estaba vestida. «Regresó a toda velocidad, por mitad de la carretera, como vieron esa mañana otros padres que llevaron a sus hijos al autobús».

El menor de 14 años apenas había llegado al instituto de Hervás cuando su madre murió. «Mi hermana no podía salir, estaba encerrada, así que tenía que esperar a que él llegara para que abriera la puerta y poder salir», continúa Rocío. «Pero no pudo hacerlo».

Decena de cuchilladas

Sobre las 8.30 horas de esa mañana, la Guardia Civil recibió el aviso de que algo grave había ocurrido en Aldeanueva del Camino. A esa hora dos peregrinos israelíes que circulaban en bicicleta por la N-630 vieron cómo María era apuñalada y tirada por el balcón de la vivienda y caía en el patio de la planta baja, en la que residen familiares de Javier Gil.

El hombre había asestado una decena de cuchilladas a su pareja hasta que el cuchillo se rompió; hasta 19 centímetros de la hoja quedaron en el interior del cuerpo de la mujer. Ni su padre, que escuchó los gritos de socorro y acudió en su ayuda, ni los sanitarios avisados después pudieron hacer nada para salvar la vida de María Varela.

La tragedia conmocionó a Aldeanueva del Camino, donde residía María y viven aún sus padres, y también a la cercana localidad de Abadía, donde vive Rocío con su pareja y su bebé. De allí es natural su madre, Isabel, y es el lugar donde ha sido enterrada su hermana.

Juntas o por separado la visitan casi cada día. «Solo nos queda besar su lápida», dice sin poder contener las lágrimas su madre. «A lo único que podemos aferrarnos es a eso y a que se haga justicia con su asesino», añade su hermana. Javier Gil permanece en la cárcel de Cáceres a la espera de la vista oral en la que será juzgado en la Audiencia Provincial por un jurado popular por el asesinato de María Varela.

«A nosotros los psicólogos, porque estamos en tratamiento desde entonces, nos dicen que tenemos que aprender a vivir sin María, pero es tan fácil decirlo y tan difícil hacerlo», coinciden madre e hija.

El rencor, la rabia y la impotencia consumen su día a día desde aquel fatídico 27 de mayo. «Vivimos en un bucle continuo, reviviendo ese momento, pero también los anteriores, pensando qué pudimos hacer y no hicimos, lamentando que no nos pidiera ayuda, que fuera asesinada solo porque quiso ser una mujer libre», resume Rocío.

Insultos y amenazas

Lo cierto es que ha sido después del asesinato de María cuando han conocido en toda su magnitud el calvario en el que vivía, cuando han sabido que no solo fueron 20 años de insultos y amenazas, también de palizas que ella siempre ocultó y silenció. Primero por amor y después por miedo, por temor a que su pareja hiciera daño a su hijo, quien guardó su secreto porque así se lo pidió su madre.

«Ella tuvo la mala suerte de conocer a una persona equivocada y ahí comenzó el infierno», asegura su madre. «Nosotros lo veíamos, intentamos desde el principio que no siguiera con él, pero no la convencimos».

María cursaba segundo curso de Bachillerato en el instituto en el que hoy estudia su hijo cuando inició una relación con Javier Gil. Se conocían de siempre, del pueblo, «pero se movían en ambientes diferentes, no tenían nada que ver».

Esa relación fue el principio del fin. La joven, una estudiante brillante que disfrutaba con los estudios y la lectura, dejó el curso a la mitad y comenzó a trabajar en la fábrica de hormigón que entonces tenía la familia de él. Ambos se fueron a vivir con los padres de María. «Ella iba a trabajar y él se quedaba en casa, y nosotros seguimos intentando que le dejara. No fue posible», lamenta su madre.

«Mi hermana era buena, muy buena, no veía el mal, su empatía con los demás se lo impedía, intentaba ayudar siempre, iluminaba con su alegría y su sonrisa cualquier lugar, transmitía paz, era pura felicidad», recuerda emocionada Rocío. Y María no dejó de ser así de puertas para afuera en ninguno de los momentos, cada vez menos a medida que avanzaba su relación con Javier, que compartió hasta el final con su familia.

La llamada al 016

Cuando se quedó embarazada, tenía 23 años, se fue a vivir con Javier y su hijo a la casa de la familia de él, a la vivienda en la que murió. «Desde ese momento, todo fue a peor», dicen su madre y su hermana.

«Para entonces su pareja había logrado alejarla de sus amigos y a nosotros cada vez nos costaba más hablar con ella, verla». Después han sabido que él le controlaba el teléfono, que no la dejaba abrir la puerta de casa aunque sonara el telefonillo.

Pero María tenía a su hijo. «Formaban una burbuja». Se centró en su cuidado, en sus estudios, en sus lecturas. Javier es, como lo fue su madre, un estudiante brillante. Él se convirtió en la razón para vivir y luchar de ella.

Cuando su hijo tenía dos años María se tragó el miedo que ya la paralizaba y se atrevió a dejar a Javier por primera vez. Se marchó con el niño a vivir con sus padres. Apenas un mes después había regresado a su particular cárcel. «La amenazó con su hijo, pero a nosotros nos dijo que quería darle otra oportunidad».

Nueve años después, cuando su hijo cumplió 11 años, lo intentó de nuevo. Para entonces había días, más de un mes en alguna ocasión, en la que la familia no sabía nada de María. «Ahora hemos conocido por mi sobrino que se quedaba en casa recuperándose de las heridas».

Esta segunda vez se refugió en la casa de Rocío. «Me contó su infierno de insultos y amenazas, pero me negó las agresiones». Logró que llamara al 016, «pero cuando la abogada que la atendió le dijo que denunciara, se puso muy nerviosa, no fue capaz».

Javier entró en la vivienda en la que se refugiaba, «saltó el muro y se coló, cuando llegué ya la había convencido, amenazado de nuevo para que volviera con él. Yo le rogué, le supliqué que no lo hiciera, pero ella me respondió que lo entendería cuando tuviera hijos».

Rocío siguió preguntando a María cómo iba la relación después. «Pero ella no quería hablar y si yo insistía, le incomodaba y yo no quería hacerlo, para el poco tiempo que podíamos hablar, que podíamos vernos, quería que estuviera bien».

María se conformaba con poco, «con nada», dice su madre. «Estaba feliz en la burbuja que creó con su hijo, una tarde en la piscina con nosotros, en alguna salida conmigo». Aunque siempre estaba él, «mi hermana no podía salir sin Javier, una vez le tuve que pedir hasta cinco veces que me acompañara a comprar un vestido para una boda». Ella sabía que su pareja no quería que estuviera fuera de la casa sin él. También que, después de cada salida, la pegaría.

La tercera vez que María tomó la decisión de abandonar a su maltratador, esta vez ya con conocimiento por parte de su hijo de 14 años entonces, fue el pasado 27 de mayo, cuando se sobrepuso al miedo una vez más y decidió iniciar una nueva vida.

«Mi nieto es el que me da fuerzas para seguir, le digo a mi hija en su tumba que lo que no pude ayudarla a ella, le ayudaré a él como ella hubiera hecho».

Isabel y Rocío han querido hacer público su particular calvario para pedir a las mujeres que puedan estar vivienda una situación similar al infierno que le tocó a María Varela que reclamen ayuda para salir de él.

«Les pedimos que no lo hagan solas, si mi hermana me hubiera avisado de su plan yo hubiera estado en su casa esa mañana y hoy todo sería diferente, porque él no habría podido con las dos».

El peor año de violencia machista El 2025 es el peor año de violencia machista que sufre Extremadura desde que en 2003 comenzaron a contabilizarse estos crímenes de manera oficial. Se han regisrado tres asesinatos, el de María en Aldeanueva del Camino, Ilham en Don Benito y Verónica en La Codosera. Además, todavía puede contabilizarse una cuarta víctima: María Antonia Sánchez, funcionaria de 29 años, que fue hallada el 25 de septiembre en su casa apuñalada y quemada en Badajoz. Para determinar si fue o no un crimen machista, se investiga la relación previa de la víctima con el presunto autor de su muerte, Ismael F., quien supuestamente acuchilló a la mujer y después, en colaboración con su padre, causó un incendio en la vivienda para ocultar pruebas. De momento no está acreditado que hubiera una relación previa entre ambos, vecinos en el cuarto piso del número 54 de Santa Marina de la capital pacense. Por eso el caso se mantiene de momento en el Juzgado de instrucción número 2 y no ha pasado al de Violencia contra la Mujer.

