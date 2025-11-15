María José Trinidad, guía turistico en Mérida: «En mis rutas no sacan el móvil»

María José Trinidad Ruiz (Alange, 1978) se presenta: «Me fascina Alange, mi pueblo, pero vivo en Mérida desde hace 23 años. Estoy casada y tengo ... tres hijos. He acabado la carrera de Turismo. Soy guía. He trabajado como técnica informática y llevando la administración de una empresa que exporta ropa infantil. Hace cinco años, saqué una plaza de técnica municipal en empleo y subvenciones, pero mi padre, mis hermanos y mis cuñados son autónomos, tengo el gusanillo de emprender desde niña y el verano pasado me lancé».

–¿Y qué emprendió?

–Trinidad & Co, empresa de actividades alternativas centrada en rutas turísticas por Mérida.

–Rutas hay muchas.

–Pero yo quería hacer algo más, ese algo es el Co de Company porque engloba a restaurantes, actores, otros guías, ceramistas, diseñadores de moda, empresas informáticas. Solo en mi ruta vas a tener un desayuno gourmet en Barba Rossa y vas a cenar en el reservado del piso superior de Tuétano.

–Detalle, detalle.

–Tenemos una ruta nocturna los jueves. Recibimos a los participantes en la terraza del Círculo Emeritense, justo cuando se encienden las luces de la plaza, dos actrices (Iris García y Laura Nieto) y yo vestidas con un corpiño extremeño hecho a medida por Laura Manuela, pendientes de reloj y colgantes exclusivos elaborados en Mérida. Los invitamos a cava de Almendralejo, a higos de Almoharín y a cerezas del Jerte con chocolate de una empresa del Valle. La ruta tiene un hilo fundamental: quién fundó Mérida y por qué. Recorremos los monumentos esenciales de la ciudad. Todo lo que contamos está contrastado históricamente. Los textos son míos, la dramaturgia de la ruta es del director teatral Fernando Ramos y hablamos de un personaje olvidado: Publio Carisio.

–¿Publio Carisio?

–La ruta acaba con una cena en el restaurante Tuétano con un menú escrito en latín y cinco pases maridados con cuatro vinos de las bodegas Castúo Wines de Villalba de los Barros. A los postres, aparece Publio Carisio, interpretado por el conocido actor Francis Lucas, que nos cuenta la historia de Mérida según su versión. Después, reciben un regalo exclusivo y se acaba la ruta. El máximo es de 12 personas y cuesta 135 euros.

–¿Responden los turistas?

–Sí, me piden que lo haga también los fines de semana, pero entonces perdería la exclusividad del jueves. Y algo importante: no se sienten turistas y también atrae a emeritenses que desconocen muchas anécdotas y datos de su ciudad. He ido a alguna ruta en Sevilla que me cobraron 200 euros y era una estafa para guiris. Reclamé para que me devolvieran el dinero.

–Hay una ruta mañanera.

–Es más familiar. Parte a las nueve del puente romano y realizamos un recorrido de ocho kilómetros por los símbolos de Mérida. Acabamos con un desayuno gourmet en Barba Rossa, obsequiamos aceite Oleum de olivos de Mérida y elaborado en Mérida y la gente charla y se relaja hasta después del mediodía. Esta ruta se hace los sábados, los adultos pagan 40 euros; hasta 16 años, 20 euros y los menores de 10 años no pagan.

–¿No se aburren los niños?

–Mi hija, que estudia Arquitectura, ha dibujado a mano alzada y digitalizado un mapa del tesoro de Mérida, lleva preguntas por detrás, los niños tienen que rellenarlo durante la ruta y al final, les entregamos el carnet de Explorador Romano de Trinidad & Co.

–Tras cuatro meses emprendiendo…

–Muy contenta. Estoy con el trabajo de reuniones, acuerdos con congresos, visitas privadas… Quiero saber el perfil de los participantes, sus gustos, que disfruten… Me gusta cuando me dicen que en mis rutas no sacan el móvil.