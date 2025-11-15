HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

María José Trinidad, en el Parador de Turismo de Mérida . J. M. ROMERO
Gente que interesa

María José Trinidad, guía turistico en Mérida: «En mis rutas no sacan el móvil»

Guía turístico en Mérida. Organiza recorridos romanos premium con final gourmet

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

María José Trinidad Ruiz (Alange, 1978) se presenta: «Me fascina Alange, mi pueblo, pero vivo en Mérida desde hace 23 años. Estoy casada y tengo ... tres hijos. He acabado la carrera de Turismo. Soy guía. He trabajado como técnica informática y llevando la administración de una empresa que exporta ropa infantil. Hace cinco años, saqué una plaza de técnica municipal en empleo y subvenciones, pero mi padre, mis hermanos y mis cuñados son autónomos, tengo el gusanillo de emprender desde niña y el verano pasado me lancé».

