María José Tostado: «Me da pena tener que demostrar que me puede gustar el fútbol aunque sea mujer»

María José Tostado Blanco, secretaria de la Escuela de Fútbol de Miajadas, ha recibido este año por parte de la Federación Extremeña de Fútbol un ... reconocimiento a su labor en el fútbol y a su dedicación a la entidad miajadeña, que le fue entregado por el presidente de la FEX Fútbol, Pedro Rocha, en la asamblea general de la temporada.

A sus 48 años, se considera una amante empedernida del mundo del fútbol. Humilde y trabajadora, afirma entre risas que recibió este reconocimiento «por ser la pesada que llama siempre», y considera firmemente que es un logro de la escuela al completo.

Defiende que «el amor por el fútbol es algo con lo que se nace», y así lo recuerda desde que tiene uso de razón. A la hora de elegir entre jugar con sus hermanas o con sus hermanos, ella siempre prefería ir con ellos de calle en calle para jugar a fútbol. Recuerda que siempre la elegían la última a la hora de formar equipos, 'por eso de ser niña', aunque demostrase que jugaba igual o mejor que ellos. Aunque a su padre no le importaba que jugase, su madre solía decirle lo que se escuchaba por aquel entonces: «Eres un 'marimacho', todo el día con los niños, ¿no puedes jugar con las niñas?».

«Mira, entra al campo de fútbol con sus tacones imposibles», le espeta alguien. «Son cobardes, nunca me lo han dicho a la cara», asegura

Hace unos 12 o 13 años que pertenece a la directiva de la Escuela de Fútbol Miajadas, donde se siente completamente integrada: «Hay veces que soy uno más pero con pecho (risas), tanto a la hora de organizar, como de hablar de cualquier cosa. Es así tanto fuera como dentro del campo, porque si tengo que dar cuatro patadas al balón con los jugadores, las doy».

Sin embargo, afirma que ese machismo con el que ha crecido lo encuentra de puertas hacia fuera, recibiendo comentarios del tipo 'Mujer tenía que ser', o 'Mira, entra al campo de fútbol con sus tacones imposibles': «Yo uso tacones a diario porque quiero, porque puedo y porque me gusta. Soy la primera en quitármelos si tengo que entrar al terreno de juego, pero puedo ir a ver un partido de fútbol con el calzado que yo quiera. Comentarios que nunca me han hecho a la cara, pero los he escuchado, por lo que considero que ese tipo de personas son cobardes, porque en el fondo saben que su pensamiento no está bien. Yo les llamo mentes planas, será por eso que les dan miedo los tacones». Y añade: «No sé si me da pena o vergüenza que el siglo en el que estamos yo tenga que seguir demostrando que me puede gustar el fútbol aunque sea mujer».

A pesar de todo, María José prefiere quedarse con la mejor parte de pertenecer a la Escuela de Fútbol, y es la familia que son, tanto directiva, como niños y padres. Pero, sobre todo, su satisfacción personal es trabajar con niños, niños que se convierten en hombres y que, a pesar del paso de los años, la reconocen en cualquier lugar y la saludan con un cariño como si no hubiera pasado el tiempo.

A eso se llama dejar huella en el fútbol, la huella de una garra femenina, por cierto.