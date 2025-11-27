María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, es la quinta mandataria autonómica del país que más cobró en el año 2024. Una posición ... que ya ocupaba en el ejercicio anterior, cuando parte del mandato fue compartido con su antecesor en el cargo, Guillermo Fernández Vara.

El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos del pasado ejercicio sobre Información Salarial de Puestos de Administración, un informe en el que se recogen los pagos realizados por comunidades autónomas y entidades locales tanto en concepto de retribución salarial como por asistencias a reuniones corporativas, con datos aportados por las propias instituciones.

Según esta publicación, la presidenta extremeña percibió 89.622 euros el pasado año. El mandatario autonómico mejor pagado fue el de Cataluña, Salvador Illa, con 140.257 euros; seguido de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con 103.090. Tras esto figuran los responsables de Aragón y Castilla-La Mancha, con 96.013 y 91.270 euros, respectivamente. La siguiente en el listado es Guardiola, que está por tanto por delante de los dirigentes de Andalucía (89.294), Ceuta (89.275) y Galicia (85.235), entre otros. País Vasco no ha facilitado sus datos. Cierra la relación la presidenta de Cantabria con 71.485 euros.

Datos de los consejeros

La información del Ministerio de Hacienda también recoge datos sobre los consejeros de los gobiernos autonómicos. En el caso de Extremadura, aparecen en una posición intermedia con 78.108 euros.

Los que menos dinero perciben son los cántabros, con 68.231 euros. Y a la cabeza se encuentran de nuevo los catalanes, con 124.392 euros (más por tanto que los presidentes del resto de comunidades autónomas), seguidos de los madrileños, con 103.080.

En la publicación de Hacienda resulta llamativo el caso de los consejeros de la Junta de Andalucía, que con 90.303 euros perciben más dinero que el máximo responsable de su comunidad y más que la presidenta de Extremadura.