María Guardiola, nueva presidenta del PP de Extremadura con el 97,7% de los votos

La recién elegida presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado en su primer discurso como dirigente del partido que no tiene «recetas mágicas», pero sí propone «grandes reformas, grandes ideas y muchísimo esfuerzo y dedicación».

Tras ser proclamada presidenta del PP extremeño, Guardiola ha subido al escenario entre gritos de 'presidenta' por parte de los asistentes, a los que ha querido agradecer el «inmenso cariño» que ha recibido estos meses y que va «a devolver multiplicado», ha dicho.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en la clausura del XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, en la que ha sido elegida como nueva presidenta regional del PP, con el 97,7 por ciento de los votos, en sustitución de José Antonio Monago.

En su intervención, Guardiola ha anunciado que no trae palabras «mágicas», pero ha instado a los asistentes a trabajar para ser «verdaderos activistas del cambio en la región», ya que es la «obligación» del PP, porque «después de tantos años de gobierno socialista, la gente nos lo pide en la calle», informa E.P.

Así, y «para afrontar los nuevos retos que plantea el futuro, es imprescindible dejar las excusas y plantear reformas, y hay que hacerlas ya», ha resaltado Guardiola, quien ha avanzado que negociarán con todos los agentes económicos, los colectivos sociales, los colegios profesionales, las organizaciones profesionales o los sindicatos, a los que ha ofrecido «colaboración leal, para que entre todos podamos diseñar el mejor futuro para Extremadura», ha dicho.

También ha apostado por el «diálogo con los alcaldes», que son «los embajadores» de los vecinos de las diferentes localidades de la región, y son «maestros de la sensibilidad y del gobernar para todos», ha resaltado la nueva dirigente del PP extremeño, quien ha apostado por el sector del campo y del mundo rural.

«Nuestros pueblos necesitan proyecto, necesitan vida en ellos, recursos y compromisos, y no solo palabras», ha resaltado la nueva presidenta del PP extremeño, quien se ha dirigido a los extremeños para asegurar que «el cambio fortalece y renueva los principios democráticos», ha dicho.

Por este motivo, ha considerado que «si el modelo socialista no ha servido en los momentos de bonanza económica, »¿cómo va a servir en los momentos tan críticos como éste?«, ha planteado Guardiola, quien ha aseverado que »diga lo que diga Sánchez y diga lo que diga Vara, la economía no tira«, ya que »no hay pilas, no hay palancas«, ha lamentado.

REFORMAS CLAVE EN EL MODELO DE REGIÓN

Ante esta situación, y durante su primer discurso como presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado siete líneas estratégicas de actuación para dar un «nuevo impulso» a la región y hacer de Extremadura un «lugar atractivo» en el que no se vayan ni los jóvenes, ni los profesionales ni los proyectos, como ocurre ahora en la actualidad.

Por eso, María Guardiola ha propuesto una «profunda» reforma fiscal y económica para hacer más atractiva la región tanto para personas y empresas, en la que «la clave», a su juicio, está «menos impuestos, más inversiones y mejores servicios públicos, ha dicho.

Como segunda línea estratégica, ha apostado por una «revisión» de toda la burocracia, para instaurar un modelo que «oxigene» personas y a las empresas, ante lo que ha abogado por eliminar «barreras burocráticas y también medioambientales» compatibilizando el respeto por el entorno con un crecimiento sostenible.

En tercer lugar ha marcado el reto demográfico, ante el que ha apostado por un «apoyo decidido a las familias y a la natalidad», con ayudas fiscales y con una conciliación real en los hogares basada en la profesionalización de los cuidados.

Así, la innovación, la investigación y la tecnología centran su cuarta línea estratégica, como pilares para la mejora del tejido empresarial y la competitividad de Extremadura en el exterior, ya que según ha resaltado Guardiola, «no podemos ser competitivos si todavía existe una desconexión digital que nos resta atractivo», tras lo que ha considerado que Extremadura es «perfecta para trabajar y para teletrabajar».

En quinto lugar, ha reivindicado un «apoyo decidido» al campo extremeño, como a la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural«, ya que, según ha dicho Guardiola, es »una de las principales herramientas para que «nuestros pueblos sigan teniendo vida» y un elemento clave para frenar la despoblación.

En el mismo sentido, ha recordado la importancia de otros sectores, como el cinegético o el de la tauromaquia que, además de su valor cultural, «son también una oportunidad para los pequeños municipios».

Como sexto punto ha incidido en la necesidad de contar con un «sector energético implicado y comprometido con la región», puesto que Extremadura es productora de energía, algo que debe utilizarse para el desarrollo regional.

Finalmente, se ha referido a la necesidad de servicios públicos e infraestructuras de calidad, puesto que «sin unas buenas comunicaciones es imposible salir del aislamiento e incitar a que se invierta en Extremadura», tras lo que se ha referido a la falta de un tren de calidad o conexiones aéreas.

«Tenemos territorio, gente trabajadora y honesta, recursos naturales y un entorno único, solo nos hace falta poner todos los recursos a funcionar y a disposición de los extremeños para crear oportunidades», ha señalado Guardiola, quien ha concluido asegurado que el modelo del PP de Extremadura que surge de este congreso regional será «el del compromiso», y «nuestro comportamiento el del servicio público; nuestro discurso el de la verdad y nuestra única sumisión será al pueblo extremeño», ha concluido.