María Guardiola: «Nos da fuerza para seguir haciendo política útil»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recogido este lunes el premio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA al Mejor Programa en favor de los Autónomos por el Plan de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo 2024-2027.

En un acto celebrado en Madrid, al que también ha asistido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, la presidenta extremeña ha asegurado que se siente muy orgullosa y honrada, en nombre de toda Extremadura, por este reconocimiento.

«Este premio nos da también ese impulso y esa fuerza para seguir haciendo política útil, para seguir estando al lado de todas las personas que levantan Extremadura y que levantan España», ha expresado durante su intervención.

Para Guardiola, ser autónomo no debería ser sinónimo de soledad ni de incertidumbre, sino de respeto, de seguridad y de oportunidades. Y, por ello, el Ejecutivo extremeño puso en marcha el Plan de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo 2024-2027 que ha recibido el premio de ATA. Un programa enfocado en acompañar y pasar de las promesas a los resultados. «315 millones de euros de inversión y una hoja de ruta con certezas», ha destacado Guardiola.

«Son más de 81.000 autónomos y autónomas en nuestra región, 844 más en el último año, y ocho de cada diez son mujeres», ha apuntado.

«Propiciar el crecimiento económico»

Durante el acto, donde empresarios, pymes y autónomos han reconocido las medidas del Gobierno de Extremadura para crear un entorno favorable a las empresas y propiciar el crecimiento económico en la región, la presidenta extremeña también ha felicitado a ATA por su 30 aniversario y ha destacado la labor de Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura. «Gracias por tu trabajo incansable», ha manifestado.

«Trabajar no es ninguna condena, es una forma de dignidad, de libertad, de búsqueda de la felicidad, de tener sueños y cumplirlos, de tener ideas y, por supuesto, el talento para ponerlas en marcha. Ahí está el ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que entendieron perfectamente que cundo uno quiere triunfar en la vida y quiere llegar lejos, pues es necesario el sacrificio y la constancia», ha defendido Guardiola.