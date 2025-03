María Fernanda, Reina de la Vendimia

IRENE RODRÍGUEZ Domingo, 31 de julio 2022, 23:11 Comenta Compartir

El año 1975, la Fiesta de la Vendimia de Almendralejo había tenido solo cuatro convocatorias. El diario HOY abría su portada del 24 de agosto con una imagen de dos jóvenes que participaban en las fiestas. A la derecha, María Fernanda García Camacho, la nueva Reina de la Vendimia, a su lado, María Paredes Rivera, Miss Turismo 1975. Ambas chicas lucían vestidos elegantes escogidos cuidadosamente para la ocasión. La elegida como Reina de la Vendimia fue presentada oficialmente rodeada de sus damas de honor en el despacho de la Alcaldía. Por otro lado, Miss Turismo utilizaba este acto como su presentación oficial en el cargo. El alcalde de aquel entonces, Tomás de la Hera Blasco hizo los honores y llevó a cabo la ceremonia de nombramiento.

La fiesta de la Vendimia, que arrancó en 1972, se celebra para ensalzar el valor de la recogida de la uva en la comarca de Tierra de Barros, la cual destaca por su gran producción de vinos en España. Durante la celebración siempre se repite el mismo ritual: se obtiene el primer mosto que ha producido la comarca y es bendecido por la Virgen de la Piedad, Patrona de Almendralejo, la noche del 14 de agosto. Este año, una vez más, la Fiesta de la Vendimia tendrá lugar del 12 al 16 de agosto en Almendralejo.

Además, ese mismo día, compartió portada con el anterior evento la I Convivencia Literaria. Allí estuvo presente el poeta oliventino Manuel Pacheco. También se puede ver una imagen en el que se ve al escritor extremeño cierra la sesión después de varias intervenciones brillantes de otros escritores extremeños. El mismo poeta que comparte monumento en Badajoz con otros dos grandes escritores extremeños que fueros sus coetáneos: Jesús Delgado Valhondo y Luis Álvarez Lencero. El nombre original de la escultura es 'Tres poetas' aunque es conocida como la de los 'cabezones'. Fue construida en 2003 para honrar a estos escritores.

Ese día, HOY también informó de varios acontecimientos importantes para la región, pero que no ocuparon la portada, aunque no por ello son menos importantes. La madrugada del día 23 de agosto de 1975 comenzó a funcionar la nueva central telefónica automática en Santa Marta de los Barros. Todos los abonados a la central se integraron a las redes automáticas y nacionales esa misma noche. Esto supuso una revolución en Santa Marta ya que la comunicación telefónica por fin podría ser directa, por primera vez sin intervención de operadora y a todas las poblaciones automatizadas, entre ellas se encontraban: ocho centros automatizados en la provincia, todas las capitales españolas y la totalidad de poblaciones automatizadas del país. Esta central contó con 300 líneas para atender las necesidades de los abonados pero se previó que podrían alcanzar las 1.200 líneas como capacidad final para la empresa.

En 1975 también hubo una crisis por falta de pisos en Cáceres. La población en esta ciudad seguía siendo la misma año tras año: 65.000 habitantes. A pesar de ello cada vez se construían más edificios cada año. El motivo fue que en gran parte del año muchos jóvenes vivían en Cáceres a causa de sus estudios universitarios. Aún así la construcción de pisos seguía siendo insuficiente haciendo que los habitantes de la ciudad sufrieran las graves consecuencias: no había ni casas ni pisos suficientes para todas las personas que vivían en la ciudad.

Con el próximo curso académico al acecho, los cacereños aseguraban que ese año sería el peor hasta el momento. Los precios se disparaban cada vez más por unos pisos demasiado pequeños, algo que no dista mucho de nuestra realidad a día de hoy. Aunque esta situación no dificultaba solamente la vida de los estudiantes, muchas familias cacereñas aseguraban que no había viviendas para familias numerosas. Con el pasar de los años, Cáceres ha seguido creciendo y a día de hoy supera los 96.000 habitantes. Con la explosión de la burbuja inmobiliaria la cantidad de los pisos ya no es un problema, sin embargo sus precios sí: la cantidad de estudiantes que tienen dificultades para pagar pisos aumenta a diario.

