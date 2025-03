La Mari y el Tronco caganer

Extremadura solo será una nación cuando tengamos un personaje regalón propio. Es verdad que contamos con Papá Noel, que nos regala en Navidad, después está ... el amigo invisible, que nos trae presentes en las cenas de empresa, en las cenas de amigos, en las cenas de antiguos alumnos, en las cenas de primos, en las cenas en general... Y finalmente, claro está, los Reyes Magos, que son los regaladores por antonomasia y provocan que hoy salgamos a la calle y, al ver a niños con bicis nuevas, muñecas preciosas, coches teledirigidos y drones de juguete, nos conmovamos llenos de nostalgia.

Sin embargo, con estos cinco entes regaladores no basta. Papá Noel, el amigo invisible y Melchor, Gaspar y Baltasar son comunes a todos los niños de España y así no hay manera de tener señas propias de identidad. El nacionalismo se construye desde la infancia o luego es muy difícil 'nacionalizarte', a menos que seas emigrante y tengas que demostrar que eres más del país que nadie para hacerte perdonar tus ocho apellidos de Acebo, Acedera o Acehúche.

Y para educar niños nacionalistas, nada mejor que crear regalos nacionalistas. Eso sí, los niños, listos ellos, se apuntan al regalo español y también al regalo nacional patriótico. Independencia, sí, pero sin renunciar a lo bueno. Así que vayamos aprendiendo y buscando un personaje autóctono que obsequie o no seremos nadie.

Pero mientras lo pensamos, repasemos la casuística nacional regaladora. Fíjense, por ejemplo, en los niños vascos, que, además de Papá Noel, El amigo y los Reyes tienen al Olentzero, ese carbonero mitológico, bonachón, ennegrecido, tocado de boina y fumando en pipa, originario de la zona de Lesaka, que trae regalos navideños en Navarra y el País Vasco, tanto español como francés.

Como el Olentzero es hombre y eso no está bien, en San Sebastián se devanaron los sesos hasta que, en 1994, se inventaron una compañera para el carbonero regalón. Se trata de Mari Domingi, otro personaje fantástico que también trae regalos en Navidad y consigue un equilibrio de género. Que nadie piense que Mari es la esposa sumisa del Olentzero o su ayudante. Ambos regalan desde una posición de igualdad, se ayudan mutuamente y contribuyen a afianzar las señas de identidad vascas a base de presentes.

En Cataluña no iban a ser menos y también han dado un toque nacional a los regalos navideños. Allí no es un personaje, sino un tronco, el Tronco caganer, o sea, el tronco que caga regalos. ¿Y cuándo los caga? Pues a lo largo de toda la Navidad. Si yo fuera niño y viviera en Cataluña, no lo dudaría ni un segundo: me haría nacionalista y me aseguraría así una diarrea de regalos entre Nochebuena y el 7 de enero. Al Tronco caganer se le canta para que defeque obsequios, se le pinta una carita simpática y se le pone una barretina.

No estamos en una nación justa si los niños vascos tienen regalos de Santa Claus, el amigo invisible, los Reyes Magos y, además, del Olentzero y la Mari Domingi, y los niños catalanes tienen un madero que caga regalos. ¡Basta ya! Extremadura necesita un personaje regalón que nos equipare a otras naciones. Si los vascos se han inventado hace menos de 30 años a una pastora llamada Mari Domingi y los catalanes tienen un cacho tronco, nosotros deberíamos convertir la encina, en cuyo interior se han encontrado vírgenes, cristos y tesoros, en nuestro árbol regalador. Y para el equilibrio de género y de autonomías, sumemos el alcornoque y ya tendremos tantos regalos como los vascos. No puede ser eso de que a los niños extremeños solo les regalen tres veces en Navidad.