Mares de verano III: mar adentro

Tú, Marisa, no lo creerás, pero yo ando desde esta mañana convencido de que, por fin, han vuelto las gaviotas. Llevaba ya tiempo preocupado porque no escuchaba su graznido. Sus chillidos alegres reclamándome cerca. Sí, ya sé que a ti nunca te gustaron, pero a mí esos pitidos constantes siempre me han sabido a mar, hasta cuando, como ahora, cerraba los ojos.

Por eso he sabido que hemos vuelto a casa, a la nuestra. La de la galería frente a la costa donde pasábamos las tardes viendo llover detrás de los cristales. Esa donde las manos nos sabían a sal y tú te quejabas porque nunca se secaba la ropa.

Ahora mismo estoy paseando por la alcoba y todo huele a ti. A colonia, a limpio, a húmedo, como tu pelo cuando la brisa mecía las cortinas mientras nos abrazábamos. Nada ha cambiado. Aquí sigue el tiesto de gardenias y los muebles de cerezo. Y la cuna que, no te apures, terminaremos llenando.

Y el patio que daba a la bahía.

Y la barca.

Venga Marisa, sube tú también. Salgamos a navegar otra vez.

Por un momento he tenido un mal sueño. He soñado que no estabas y que esos hijos que aún no tenemos me llevaban tierra adentro. Y que vivía en una habitación desde donde solo veía edificios con ventanas que parecían celdillas. Y que el aire olía a humo. Y hasta que estaba en una cama, enjaulado, sin poder levantarme. Fíjate, Marisa qué mal sueño. Y lo largo que se me ha hecho. No creas, eran buenos mozos. Y decían que lo hacían por mi bien. Pero yo sabía que era un sueño porque, de vez en cuando, despertaba y volvía a verte aquí, a mi lado, en esta barca donde te besé la primera vez, cuando la llamamos 'Secreta' para guardar nuestro amor.

Y cómo nos mecíamos en ella. Así, acurrucaditos, cerca del puerto, tapados por la noche y la lona.

Vamos súbete ya. Agárrate a los lados y no tengas miedo. ¿Notas el vaivén de las olas en la espalda?Si parece aquel castillo hinchable que ponían en la feria.

Y las gotas salpicando. ¿No las oyes? El sonido del oleaje y el aire húmedo penetrando en los pulmones.

Vamos, cariño, súbete en la 'Secreta' que ya apunta la noche, el viento sopla dulce y el agua nos acunará juntos, dormidos, hasta el alba.

No tengas miedo, iremos mar adentro, que ya veo la luz apuntando en el horizonte.

Charo corrió a llamar al médico. El graznido intermitente de la máquina había dado paso a un pitido continuo.

El doctor desconectó el aerosol que, con su borboteo envolvente, ventilaba los pulmones, desenchufó el colchón neumático que, con su oscilación hinchable, prevenía las escaras, el mismo que años antes había acompañado a Marisa en su lecho final, retiró el gotero y permitió que fuese Charo quien colocase las manos de su padre, que aún se aferraban a los laterales protectores de la cama tan fuerte que parecían la última tabla de salvación del anciano. Besó sus mejillas para despedirse y advirtió que su boca conservaba una sonrisa diferente. Una mueca de alegría que solo recordaba haberle visto cuando, allá en su infancia, aún vivían todos cerca del mar, antes de que la tierra anegase sus vidas y sus pulmones.