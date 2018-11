¡Qué mareo de trenes! Ya va siendo hora de que regiones como Extremadura tengan cuando menos unos trenes decentes que circulen a velocidades del siglo XXI, y no de mediados del XX, y que no dejen día sí, día también, a los viajeros tirados en medio del campo TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Viernes, 2 noviembre 2018, 23:16

Cabe suponer que la visita del ministro de Fomento a Extremadura la semana pasada para comunicar que para el año 2020 habrá un tren rápido que enlace Badajoz y Plasencia es una gran noticia. Al menos eso debió pensar don José Luis Ábalos, el nuevo y actual ministro responsable de las comunicaciones. Y no es extraño, después de cuanto se viene hablando, de las manifestaciones que se han llevado a cabo y de la próxima que se anuncia, aunque sea con división de opiniones sobre si se debe hacer en Madrid o en Badajoz. Item más: para que no haya equívocos o pueda pillarse los dedos, el ministro puntualizó que una cosa es que esté acabada la obra ferroviaria y otra que circulen los trenes; porque luego hacen falta tener los trenes, establecer las medidas de seguridad, realizar las pruebas pertinentes... Y en lo de la seguridad, de cuya importancia nadie duda, el propio ministro quiso dejarlo claro: no se trata de una seguridad cualquiera, sino que «se establecerá el sistema ERTMS, para una velocidad de 180 kilómetros por hora». Aunque no tengo ni repajolera idea del tal sistema y sus bondades, no lo dudo, por cuanto nuestro presidente Fernández Vara ya ha advertido que será exigente con el Gobierno de Pedro Sánchez.

No saben el peso que a uno se le ha quitado de encima. Después de los años que lleva reclamando desde estas páginas unas comunicaciones decentes para Extremadura, lo mismo que gran parte de los extremeños, oír las afirmaciones rotundas del ministro, a uno le dejan... Pues miren, si les digo la verdad, a este escribidor cuando menos ¡le dejan con cara de tonto! Primero, porque tanto Badajoz como Plasencia son dos ciudades importantes de Extremadura, como los son Mérida o Cáceres y algunas más que podríamos citar: pero lo que se está pidiendo o exigiendo desde hace años son unas buenas comunicaciones al menos con Madrid, desde donde cada uno podrá ir adonde quiera. Enlazar Badajoz con Plasencia como primera parte de un trayecto está muy bien... pero que cuanto antes siga hasta Madrid... que ya son horas. Y lo de los 180 kilómetros por hora que prometen está muy bien, aunque una cosa es la velocidad punta y otra la media. Además, se supone que ese tren Badajoz-Plasencia parará también en Mérida y Cáceres. Es lo menos, aunque con ello se reduzca la velocidad media.

Y ya que estamos hablando de comunicaciones, aunque centradas en el ferrocarril, no podemos olvidar las demás. Hace una semana se iniciaban los nuevos servicios y horarios de vuelo desde Badajoz a Madrid y Barcelona. Tras un período en el que ni los vuelos ni los horarios han colmado de satisfacción a nadie, buena es la nueva oferta que afecta a destinos, número de vuelos, horarios y tarifas y que suponen una mejora casi podría decirse sustancial respecto a lo que se ha venido ofertando últimamente. El simple hecho de que se pueda viajar a Madrid, hacer alguna gestión y regresar en el día, ya es un cambio importante sobre lo que se ha venido ofertando hasta ahora. Igual que lo es en el sentido contrario, es decir, venir de Madrid por la mañana para volver por la tarde.

Si siempre las comunicaciones han sido importantes para impulsar el desarrollo de los pueblos, hoy lo son más que nunca: porque nunca como ahora fue masivo el intercambio de personas y cosas, de ideas y tecnologías, de productos naturales y manufacturados.

En los tiempos actuales, la incomunicación equivale a una condena. Y aquí surge la paradoja: la comunicación y el intercambio se multiplican entre los países o las regiones más desarrollados, en tanto los otros, los de cola, gastan su tiempo y energía en el duro trabajo de la supervivencia. De ese modo, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Cuando las diferencias se dan entre regiones de un mismo país, habrá de ser el propio gobierno quien aplique medidas correctoras: invertir en las regiones menos desarrolladas aplicando más criterios de justicia que de rentabilidad inmediata. Los que ya van teniendo años recordarán la década de los años 60 del siglo pasado, cuando se trató de lanzar en España los llamados 'planes de desarrollo': con criterios de rentabilidad, que no de justicia, las inversiones oficiales se dirigieron masivamente a Cataluña y el País Vasco, donde la existencia de una cierta base industrial produciría el deseado desarrollo. A los demás, manchegos, extremeños y andaluces, les quedó algún tiempo después el recurso de la emigración.

Hoy los tiempos han cambiado. Pero no tanto como para que no sigan existiendo diferencias notables entre unas regiones y otras en aspectos tan importantes como los niveles de renta, el índice de paro o la prestación de servicios como el transporte. De modo que ya va siendo hora de que regiones como Extremadura tengan cuando menos unos trenes decentes, que circulen a velocidades del siglo XXI, no de mediados del XX, y que no dejen día sí, día también, a los viajeros tirados en medio del campo. No creo que sea mucho pedir.