La marcha nórdica ya avanza contra el crono en Badajoz

Los codos por delante del ombligo y por detrás del glúteo, los bastones hacia atrás y que pinchen entre la punta del pie delantero y ... el talón del trasero. Hay que entrar con la pierna recta por delante. No se permite correr. Por todas estas razones el eslogan de la marcha nórdica es 'Mucho más que andar con bastones'.

Esta mañana en el Parque del Río se ha celebrado el I Encuentro de marcha nórdica Ciudad Badajoz que, además de talleres para hacer pedagogía sobre esta técnica que procede del esquí de fondo, ha incluido una competición, que es el salto que ahora mismo está dando este deporte en Extremadura tras ocho años de gente amateur practicando por caminos, a ser posible sin demasiado desnivel. Muchos han marchado por primera vez contra el cronómetro y los característicos andares de este deporte han acaparado las miradas de los pacenses que paseaban por la zona. Ni tienen prisa ni están en rehabilitación, están haciendo crecer un deporte que va a más y que empieza a sacar su lado más atlético y depurado.

David Cerro es el responsable de la modalidad de marcha nórdica de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme). Según cuenta, en España ya llevan diez años organizándose pruebas deportivas y en Extremadura empezaron en 2024. «El año pasado se hizo la primera competición en El Anillo (Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural en el embalse Gabriel y Galán) y otra en Albalá y este año hemos intentado hacer un circuito más grande y ya habido competición de nuevo en El Anillo, Llerena , Santa Ana y ahora en Badajoz hoy. Nos queda de nuevo Albalá y La Codosera. En Llerena se proclamaron los primeros campeones de Extremadura, que son Sebastián Grajera y María Lozano. De la prueba de hoy sacaremos ya el equipo de Extremadura que participará en Ceuta el 9 de noviembre según los puntos que hayan conseguido. Serán cinco chicos y cinco chicas».

Hoy sábado en total han tomado la salida con su dorsal 48 participantes de varias categorías. En la competición hay que cumplir un reglamento con la técnica descrita. Si no se respeta los jueces van sacando tarjetas. «La roja sería descalificación directa si se corre o se realiza alguna maniobra rara como no dejar pasar a algún competidor. La tarjeta más común es la blanca por no cumplir la técnica, puedes acumularlas y cuando llevas tres blancas te paran en una zona que se llama 'stop and go' durante dos minutos. Si el juez asigna una cuarta tarjeta blanca la parada es de cuatro minutos y con la quinta estás eliminado. En Extremadura aún estamos haciendo unos arbitrajes educativos y hay menos jueces, unos tres por competición y muchos avisan de lo que están haciendo mal, pero en los campeonatos nacionales hay más, son menos permisivos y te sacan tarjeta. El año pasado nos descalificaron a dos, así que es bueno que vaya habiendo más competiciones y que cada uno encuentre su ritmo al que puede marchar bien cumpliendo con la técnica», explicaba este sábado Cerro, que reconoce que este deporte aún está arrancando a nivel de competición en todo el mundo y no hay un criterio demasiado unificado. «En Francia, por ejemplo, los bastones son más largos y llevan los codos más doblados y apoyan más atrás», apunta. Hay que decir que el bastón es específico, no vale el de senderismo porque tienen unas dragoneras especiales para la muñeca. Los más baratos cuestan unos 25 euros y los hay más ligeros de hasta 150 euros.

Ampliar Taller esta mañana antes de la prueba impartido por Sebastián Gragera. Arnelas

Sol Rodríguez, también presente hoy en Badajoz, es quien ha iniciado a cientos de extremeños en marcha nórdica a través de 'Nordic Walk Extremadura', unas 2.700 personas en los últimos ocho años, calcula. Ella creó la primera escuela en Badajoz y luego en el Parque del Príncipe de Cáceres y en La Isla de Mérida. Ahora colabora con la Fexme. Según cuenta, ahora tutela a unos 200 marchadores, la mayoría de los cuales se iniciaron después de la pandemia «cuando mucha gente estaba deseando hacer actividades al aire libre». El perfil mayoritario, cuenta a HOY, son mujeres de más de 40 años, y por lo que observa, la vertiente competitiva atrae a más hombres y más jóvenes. «Lo que tiene de bueno la marcha nórdica es que tiene unas posibilidades muy amplias, de élite y también para gente que no ha hecho nunca deporte. Es muy saludable y sirve para rehabilitación».

«La marcha nórdica tiene muchas posibilidades, para la élite y para gente que no ha hecho nunca deporte» Sol Rodríguez Nordic Walk Extremadura

Esta mañana se veía una mezcla de todo lo anterior. Por eso en el encuentro de este sábado en Badajoz antes de la prueba ha habido un taller de iniciación al deporte y otro de aproximación a la competición. A continuación ha tenido lugar el calentamiento y a las 11 horas se ha dado la salida junto a La Rana Loca en el Parque del Río, en la margen derecha. La prueba de iniciación han sido seis kilómetros dando dos vueltas al mismo trazado, y la de Copa de Extremadura 12 kilómetros en cuatro vueltas con jueces de la Fexme.

La prueba de general masculina este sábado la ha ganado José Luis Pérez, en segunda posición Sebastián Gragera y tercero David Cerro. En femenino ha ganado María Lozano y el podio lo han completado María Dolores Carracedo y Consuelo Montero de Espinosa. En la distancia de seis kilómetros el primer clasificado ha sido Fernando Fernández, seguido de Lucas Cerro y Alberto Rodríguez. En femenino ha llegado primera Mari Luz García, después Manuela Gutiérrez y Rebeca García tercera.

Después estaba prevista una charla sobre material, una comida de convivencia y por la tarde habrá talleres específicos de estiramiento y fuerza.