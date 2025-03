«Con la marcha encontré mi sitio en el deporte»

Miguel Periáñez García (Calamonte, 1962) es un autentico hombre récord. No se trata solo de uno de los grandes marchistas de la región, sino que ... su nombre se conoce tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras.

Comenzó a competir en 1988, cuando se llevó el oro en el Campeonato de Extremadura en pista en 10 kilómetros absoluto, y desde entonces no ha dejado de engordar su palmarés por las distintas categorías por las que ha pasado. Entre sus méritos se encuentran, además, cuatro récords de España en las distancias de tres, cinco, diez y veinte kilómetros en distintas categorías.

De joven Periáñez practicó otros deportes, como fútbol o tenis, así como otras disciplinas dentro del atletismo, tanto de velocidad como de fondo, pero Bernardo Juárez, el entrenador que tenía en el Club Olímpico Emeritense (COEM), en el que estaba en aquella época, le comentó que necesitaba una persona para poder puntuar en la liga y que si se atrevía a hacer un 10 kilómetros en la pista y, desde entonces, se enganchó a la marcha. «Ese fue el momento en que encontré mi sitio en el deporte y, sobre todo, en la marcha atlética, que me daba estabilidad emocional y física».

«Hasta que no regresé a su práctica, ya mayor, no pude sacar todos los beneficios que te aporta el deporte»

Este calamonteño practicó marcha entre 1988 y 1990, cuando por motivos personales tuvo que dejarlo. Pero en 2005 volvió a 'marchar' y ese regreso, ya mayor, fue el que hizo que le pudiese sacar «todo el beneficio que te aporta el deporte, sobre todo en los momentos duros en los que la vida te pone a prueba».

Este veterano deportista se gana la vida trabajando como conductor de un vehículo articulado, repartiendo el tiempo que le queda con el deporte. Actualmente está en el equipo Perceina-Extremadura Capex con el que, en la temporada 2009-2010, se embarcó en un proyecto que actualmente se encuentra en División de Honor, lo más alto de las ligas españolas. Y es que su deseo, por qué no, es estar entre los cinco primeros», señala.

Su referencia deportiva son Valentín Massana y Daniel Plaza. «En aquella época eran unos 'cracks', sobre todo verlos en las olimpiadas, en Barcelona 92, fue maravilloso. Además, con Miguel Ángel Prieto he tenido el placer y orgullo de haber competido en el masters».

Periáñez entrena de lunes a sábado y descansa el domingo. Normalmente hace unos 60 kilómetros semanales y cuando se aproxima alguna competición de larga distancia sube los entrenamientos.

Como señala, la exigencia de este deporte es la que se pone uno mismo, «pero puestos a comparar es superexigente». «¿Qué sentido tiene entrenar a nivel competitivo si no es para ser el mejor?. Unas veces se consigue y otras no, además hay que estar preparado no solo físicamente, sino también para reforzar la mente y poder soportar los entrenamientos y las distintas situaciones en la competición. He llegado a desvanecerme dos veces y otra a retirarme por deshidratación, porque sigo siendo competitivo. Además siempre busco la mejora de mi tiempo y, por supuesto, ganar», asegura.

El próximo objetivo que tiene marcado es llegar a finales de septiembre «a tope» para asistir a los Campeonatos Europeos Masters en Pesscara (Italia), donde competirá en cinco, diez y veinte kilómetros. Además, antes de acabar el año, le queda el Campeonato de España de diez kilómetros en ruta, en diciembre.

«La gente que sale a caminar todos los días debe saber que de caminar a marchar hay un pasito muy corto y unos beneficios personales y sociales que ni se imaginan», concluye.