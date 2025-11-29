Mara Schaak: «Luchó y murió por la patria»

Mara Schaak Generelo (Kirchheimbolanden, Renania-Palatinado, Alemania, 1999) se presenta: «Mi abuelo Valentín era de Ceclavín y mi abuela Josefa es de Hervás. Emigraron a Alemania, donde nació mi madre, que trabaja como montadora en la televisión pública alemana. Marcus, mi padre, trabaja en integración social. Me he graduado en Ciencias Políticas y Cultura Románica y ahora estudio Antropología».

–¿Extremadura?

–Mi hermano y yo desconocíamos la historia familiar. A los 16 años, mandaron a mi hermano con mis abuelos a Hervás. Un día, sentados a la mesa, mi abuelo contó lo que había pasado en la guerra. Mi madre decía que sobre eso era mejor no hablar porque provocaba dolor. Pero mi hermano tenía preguntas, mi abuelo abrió la ventana de la memoria y nos enteramos de que mi madre no tenía abuelo y que su padre tenía un trauma que se notaba en los silencios.

–¿Cuál era el trauma?

–Mi bisabuelo se llamaba Román Generelo Chaparro y tenía tres hijos y esposa. Había nacido en 1902, había luchado en la guerra africana del Rif y era jornalero. El 17 de septiembre de 1936, cuando a la hora de la siesta venía a Ceclavín por la carretera de Acehúche con un niño y un mulo, vieron venir un camión y el niño tuvo miedo. Mi abuelo le dijo: «No tengas miedo, vienen a por mí». Eso nos lo ha contado el hijo de ese niño. Se lo llevaron y lo fusilaron con otros 20 ceclavineros, que se cree que están enterrados en una fosa común del cementerio de Piedras Albas (17) y en la mina La Paloma de Zarza la Mayor (4). Gracias a Pedro Martín, que fue alcalde de Ceclavín, se buscó en el cementerio de Piedras Albas, pero no se encontró nada. Espero que el grupo Aranzadi, tras la reciente búsqueda en la mina de Zarza, busque en Piedras Albas.

–Hay nueva ley de memoria.

–No nos afecta por ahora, porque dependemos del estado. Pero nos anuncia que si gana Vox en España, será fatal. Las familias que buscamos a nuestros muertos tenemos miedo de que se deje de buscar. Sería un ataque a la identidad. Los nietos y bisnietos tenemos derecho a saber dónde están enterrados nuestros antepasados. Es un proceso incómodo, pero necesario para una sociedad sana. No es hurgar en el pasado, es presente y es futuro.

–Entre miles de enterrados, habrá abuelos que fusilaron a otros.

–Y qué más da. Mi abuelo no mató ni atacó a nadie. No estaba afiliado a nada, era un simple jornalero. Pero no es eso lo importante. Independientemente de que un fusilado sea no solo víctima, sino también victimario, es nuestro antepasado y queremos saber dónde está. Los ganadores pudieron enterrar a sus muertos víctimas y victimarios y se ha contado el pasado de quienes ganaron la guerra. A los perdedores se les desprecia y masifica: los rojos, pero eran individuos y no sabemos dónde están muchos de ellos.

–¿Su investigación?

–Es un trabajo de campo para la Universidad Goethe de Francfort. Estudio el contexto sociocultural de la memoria. Aleida Assmann dice que el silencio es una forma de olvido represivo. Para olvidar de verdad, hay que conocer muy bien el tema. Estos traumas no se pueden olvidar, pasan a la siguiente generación. ¿Qué está pasando en España para que 90 años después se siga buscando a los represaliados de la Guerra Civil?

–Una teoría de usted y de su hermano es que en los fusilamientos de Ceclavín de 1936 mataron a quienes sabían manejar un fusil.

–Es una coincidencia llamativa. Casi todos habían estado en la guerra. Mi abuelo era un bracero analfabeto, pero sabía empuñar un arma por haber ido a la guerra del Rif. Luchó por la patria y lo mataron por la patria.