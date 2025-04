Manuel no estaba de parranda, lo decapitaron

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 23 de septiembre 2023, 08:31 | Actualizado 08:49h. Comenta Compartir

Manuel, un labrador de Reina, salió de su casa el 21 de enero de 1904 para viajar a Cazalla de la Sierra a hacer unas compras. Desapareció y en su pueblo creyeron que se había ido «de parranda», pero tres años después se encontró su cuerpo decapitado mucho más cerca de lo que esperaban.

El rumor en Reina era que Manuel, de 27 años, casado y con una niña pequeña, se había marchado «por esos mundos» en busca de aventura. Las malas lenguas se apoyaban en el hecho de que ese día llevaba dinero encima, unos fondos destinados a la compra de cerdos. Pensaban que usó el dinero para fugarse.

Nunca creyeron esta versión ni su madre ni su hermana. Ambas mantuvieron que Manuel no había salido del pueblo y que era víctima de un crimen. Tal era su implicación que se convirtieron en detectives preguntando casa a casa por el paradero de este joven. La prensa contó que el sufrimiento de la madre fue tal que «perdió la razón y la vida».

La hermana de Manuel, María, continuó con la búsqueda durante tres años. En su empeño por demostrar que no era una desaparición voluntaria, se dedicó a comprar prendas de ropa que sabía que eran de su hermano y que su cuñada había regalado. Quería demostrar que su hermano no se había fugado porque no se llevó equipaje.

Hubo un sargento de la Guardia Civil que decidió ayudarla y se puso a investigar. Sospechaba de la familia política de Manuel porque, además de tener una actitud rara tras la desaparición, tenían «malos antecedentes», según indicó a la prensa. El guarda animó a María a presentar una denuncia y en febrero de 1907 todo explotó.

La Guardia Civil registró el patio de la casa que Manuel compartía con su mujer, Evarista, pero sin éxito. Sin embargo desvelaron un posible móvil. Unas semanas antes de la desaparición este vecino de Reina se había desplazado a Llerena para negociar la partición de una herencia con su mujer y la familia de ésta.

Ante los indicios, se hicieron cuatro detenciones. Arrestaron a Evarista, a su padrastro Joaquín, a su hermano Victoriano y a la mujer de este último, Antonia.

En prisión Evarista se derrumbó y confesó que su marido estaba muerto. Dijo que su hermano y su padrastro se lo llevaron a la huerta de la familia y no volvió a verlo. Los agentes excavaron la finca que había señalado, pero solo encontraron unos pocos huesos. Esto se debe a que Manuel fue enterrado hasta tres veces y además desmembrado.

Levantamiento del cadáver

La guardia civil llevó a los hombres implicados, Victoriano (cuñado del muerto) y Joaquín (suegro) a buscar los restos.

Erredé, periodista del Nuevo Diario de Badajoz, se desplazó a Reina y pudo ver en persona el hallazgo del cuerpo. Su crónica muestra con crudeza cómo se localizaron los huesos y cómo reaccionaron los detenidos que lo presenciaban.

«Este detenido es joven, de poca estatura y fisonomía vulgar: llora y huye de nosotros (los periodistas) teniendo siempre la vista baja», contó Erredé sobre Victoriano. Este implicado explicó que mataron a Manuel el 14 de enero de 1904 a hachazos, es decir, días antes de que se denunciase su desaparición tras un supuesto viaje que nunca hizo. Esa misma noche lo enterraron en el huerto familiar. En ese momento estaba sembrado de cebada, por lo que arrancaron unas plantas, lo metieron bajo tierra y volvieron a plantarlas para tapar la sepultura.

Tiempo después, sin embargo, pensaron que debían enterrar a la víctima a mayor profundidad y lo trasladaron a una parcela cercana, en el Chorrillo.

Victoriano señaló al juez y a los guardias que lo custodiaban el lugar dónde estaban los restos. «Invitado a presenciar el desenterramiento dijo que no tenía ánimos para verlo y se retiró con una pareja de la Guardia Civil a unos pasos de distancia».

La actitud del otro detenido, sin embargo, fue muy distinta según contaron los periodistas presentes. «El padrastro de la mujer del desaparecido es de buena estatura, ojos azules claros y delgado. Se muestra sonriente y no deja de hablar con los guardias que le custodian».

Joaquín coincidió con Victoriano en la declaración y señaló el mismo lugar como zona de enterramiento. Después «presenció el desenterramiento mirando a los huesos lo mismo que a las raíces que salen con ellos», firmó el cronista Erredé destacando la frialdad del detenido.

Tras analizar los huesos con detenimiento en ese mismo campo, los forenses se dieron cuenta de que faltaba la cabeza y también los brazos. Al ser preguntados por el desmembramiento, los detenidos indicaron que habían separado esas partes, las habían machacado y las habían lanzado al arroyo.

El juez decidió suspender la búsqueda por ese día y volver la jornada siguiente. Por fortuna, según indicó Nuevo Diario de Badajoz, a Victoriano le dio pereza ir a la cárcel de Llerena y tener que regresar al día siguiente a Reina, por lo que contó la verdad. Confesó que debía llevar la cabeza al arroyo, pero finalmente la enterró más cerca tras darle numerosos golpes. Finalmente encontraron los restos del cráneo en un paraje llamado el 'Salto del Gitano'. Estaba hecho añicos y los brazos nunca aparecieron.

La teoría de los investigadores sobre el crimen es que el 14 de enero de 1904 Manuel fue asesinado. Confirmaron que la muerte se produjo por heridas de hacha y que el móvil fue el dinero, querían impedir tener que repartir la herencia con este labrador.

El resto de los detalles quedaron en el aire porque los implicados no quisieron revelar más. Creían que mataron a Manuel en su casa, mientras dormía en su cama, y luego comenzó el periplo para enterrarlo. También estaban seguros de que estaban implicadas las mujeres, tanto la esposa del desaparecido como la mujer de Victoriano, cuñada de la víctima.

Finalmente el pueblo de Reina supo la verdad sobre lo que habían apodado como la «muerte misteriosa» y Manuel pudo ser enterrado por última vez, en este caso, con lápida.

