La manifestación extremeña Lo primero que deberíamos aclarar desde Extremadura es por dónde queremos que vaya la nueva autovía. De lo contrario, todo es clamar en el desierto, o en mitad de la carretera, que viene a ser lo mismo Protesta celebrada el pasado jueves para el desdoblamiento de la N-430 hasta Castilla-La Mancha. / HOY PABLO CALVO Cáceres Domingo, 20 octubre 2019, 09:01

El jueves pasado, 4.000 personas se manifestaron pidiendo más seguridad en una carretera que utilizan a diario, la N-430, que se ha cobrado la dramática cifra de medio centenar de muertos, además de un goteo de accidentes, en la última década. Las fotografías de algunas de las víctimas se pudieron ver entre los manifestantes, que a diferencia de los actos de protesta que se producen en otros lugares de España, ya me entienden, cortaron la calzada, como estaba programado, con una educación y orden exquisitos.

Así son nuestras manifestaciones, pacíficas y a lo sumo con un toque de romería, como la que tuvo lugar en Madrid por el ferrocarril. Hasta cuando se producen tractoradas siguen el carril previsto.

Que la sangre no llegue al río no quiere decir que quienes se manifiestan tengan menos razón en sus reclamaciones. La que se celebró esta semana en las proximidades de Navalvillar de Pela pidiendo el desdoblamiento de la carretera fue un éxito de participación, porque la otra característica habitual de las protestas en Extremadura, además de su carácter pacífico, es el escaso número de participantes. Solo el tren ha conseguido agrupar en los últimos años un importante nivel de entusiasmo, ya a la baja. Así pues, 4.000 personas unidas detrás de una pancarta no solo es un punto favorable para los organizadores, sino una razón poderosa para que se les escuche y se ponga interés en atender su reivindicación.

Precisamente, y creo que ya lo he dicho alguna vez, soy de la opinión de que antes de que el tren abandonase a Extremadura, los extremeños abandonamos poco a poco al tren en parte porque las comunicaciones terrestres fueron mejorando en nuestra región de manera sustancial, y ganaron la competencia. Las nuevas autovías nos acercaron a Madrid y Sevilla, y el resto de la red viaria adquirió el suficiente nivel de seguridad y confort como para no penar, como antaño, para llegar a rincones geográficos con atractivo turístico como Guadalupe, La Vera o Hurdes. Pero estas mejoras importantes no esconden que los avances en las infraestructuras no han llegado a todas las carreteras que atraviesan la región.

Las tres actuaciones que se antojan más urgentes, por intensidad de tráfico y acumulación de accidentes, afectan a la N-432 que nos lleva hasta Córdoba y Granada, que se convertiría en la A-81, un proyecto largamente anunciado pero no ejecutado; la antigua EX-100 que une las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz, ahora en manos del Estado como N-523, donde ya se han iniciado los trámites para actuar hasta las primeras estribaciones de la Sierra de San Pedro, el verdadero escollo, orográfico y medioambiental; y, en tercer lugar, la protagonista de la manifestación de esta semana, la N-430, que se convertiría en la A-43. El problema de esta es que no sabemos dónde nos llevaría, si a Ciudad Real o a Puertollano.

Lo primero que desde Extremadura se debería aclarar, si se quiere tener un resquicio de éxito en la reivindicación de desdoblamiento, es el trazado que queremos que tenga, si por el norte o por el sur, por la Siberia o por la Serena. Mientras no se decida una postura común, hay que saber que no nos harán el más mínimo caso, y en parte es lógico: Fomento tiene muchos sitios a lo largo y ancho del territorio nacional a donde destinar sus presupuestos antes que hacerlo en un lugar en el que los pueblos están a la greña. Si gastan el dinero es para solucionar problemas pero también para lucirse y recoger alabanzas, y de paso votos, no para recibir protestas de la mitad no beneficiada.

Así que, sí, es verdad que la N-430 es un peligro tal y como está en la actualidad, y es una realidad estadística que seguirá generando accidentes y fallecidos por siniestros que podrían evitarse, pero lo primero de todo es ponerse de acuerdo sobre qué estamos reclamando exactamente, es decir, cuál debe ser el trazado. Lo demás será clamar en el desierto, o en mitad de la carretera, que viene a ser lo mismo.