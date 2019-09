Los 'mangantes' de Rufina Hace mucho que ya no lucho contra las generalizaciones, simplificaciones y toda esa serie de maximalismos con los que solemos despachar nuestros enjuiciamientos JESUS GALAVÍS Viernes, 20 septiembre 2019, 10:32

RUFINA no tiene matices. «Son unos mangantes». Y así me lo suelta cuando, muy casualmente, se habla de lo que está pasando. Algo asustado, intento adivinar si para ella 'mangante' es, como asegura el diccionario, «quien hurta, quien da sablazos o que es persona sin oficio ni beneficio». Pero ella me aclara enseguida por dónde va: «Todo un verano pa ponerse de acuerdo, coñe, y aquí estamos, descompuestos. Ni chicha ni limoná». Para Rufina, ser un mangante es ser un 'enrea', alguien que, tras las alharacas de su autopropaganda, de sus promesas, no deja más allá de un poco de ruido y un mucho de engaño.

Hace mucho que ya no lucho contra las generalizaciones, simplificaciones y toda esa serie de maximalismos con los que solemos despachar nuestros enjuiciamientos políticos en la calle o en la intimidad familiar. Porque es difícil desmontarlos, sobre todo cuando la mayor parte de las veces vienen bañados en una cubierta de visceralismo ácido. Y, además, porque he llegado a la conclusión de que algo debe haber cuando tanta gente repite lo mismo, a pesar de que resulte chocante y poco elaborado.

Con toda seguridad, en estos próximos días los opinantes nos pondremos estupendos y llenaremos con centenares de arrobas de quejas, reproches, comentarios y demás desahogos intelectualoides las sacas inmensas de la opinión, tanto de prensa como de los medios. Y asistiremos asombrados al enésimo sainete de «Por tu culpa nos perdimos». Hay que ser un votante muy forofo del PSOE para no ver que si quien debía enmendar el entuerto no lo ha conseguido, es porque ha fracasado. E igual de creyente sin resquicio de duda, será el militante de Podemos que no comprenda que se equivocaron. De los dirigentes, por supuesto, poca autocrítica cabe esperar, no seamos ingenuos.

Rufina, a pesar de sus muchas décadas sobre este planeta enrarecido, mantiene una lucidez y una agilidad mental destellantes. Su aparente incultura, (la cultura oficial, la académica y libresca, pues apenas sabe escribir su nombre y entender los números), no le impide simultanear sus quehaceres con la información. No sabe leer, es cierto, pero sabe escuchar y, mejor, reflexionar. Mientras atiende a las gallinas, o maneja el huerto de los últimos tomates, se empapa de la Cope o de Onda Cero y, al mediodía o por la noche, es una adicta a los informativos de la televisión. Hasta el gorro está ya de los 'estopascuales' y de las 'isobaras' de los mapas del tiempo, pero lo que es actualidad política, no le falta. Y de todo lo que oye, saca sus conclusiones: son unos mangantes.

Porque Rufina es el pueblo, la gente, es de los que simplifican quizá. Pero quizá también porque sus simplificaciones son elaboraciones rudimentarias de evidencias que los cultos no se atreve a aceptar.

En cuanto a lo que andan diciendo ahora, después del fracaso, no son «sino bobás y tontás». ¿Cómo, Rufina? «Pues eso, bobás y tontás, simplezas de mocinos sin experiencia».

Me despido preocupado, por si Rufina tenga razón