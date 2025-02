Mañana es el Día de la Rana

Cuando venga tu padre, te vas a enterar, ya se lo diré a tu padre, a ver qué dice tu padre, menuda alegría se va a llevar tu padre... El padre era una figura casi divina en la familia. Su llegada del trabajo al mediodía o por la noche era el momento estelar de la jornada. La madre sufría las travesuras y las peleas infantiles, recibía el primer impacto de las malas notas y de las malas noticias y a ella se recurría para pedir permisos, licencias y dinero, pero ella no decidía ni era la responsable de la regañina, el castigo o la propina. Había que esperar a que viniera el ser providencial, la viga maestra de la familia, el padre.

Y el padre llegaba y su aparición era saludada cada día como la segunda venida del mesías. Se escuchaba la llave en la cerradura y la casa se revolucionaba. Llegaba la hora de las grandes decisiones cotidianas, él era quien decidía si te daban dinero para ir a la excursión, si te castigaban sin salir ese fin de semana, si se acababa la televisión hasta que aprobaras. La madre negociaba o recomendaba a escondidas, en secreto, pero la decisión definitiva era cosa del supremo, del líder, del gran timonel: el padre.

La condición de padre te venía ya de serie, eras padre desde la cuna, eras padre, deidad, juez y mariscal de campo por unción divina, eras padre porque eras hombre y, en buena lógica, la celebración más importante del año, la fiesta de las fiestas, la jornada en la que no podía faltar un regalo, una opípara comida y felicidad a raudales era el Día del Padre, o sea, hoy, 19 de marzo, una fecha que nadie olvidaba jamás y se preparaba con varios días de antelación.

Se te podía pasar un cumpleaños, el Día de la Madre no se había inventado aún y todas estas jornadas modernas dedicadas a la mujer, al orgullo, a los museos o a las croquetas no existían y hubieran provocado extrañeza hace nada. El día de los días era el del padre. Punto. Y si, además de ser padre, te llamabas José, entonces ya se disparaban cohetes artificiales, llovían los regalos y te llevaban a tomar una Mirinda para tres y una ración de calamares rebozados de la que, por ser familia numerosa, te tocaba medio calamar.

Este mes de marzo, se han celebrado el día de la abstinencia digital (5), el día mundial de la tortilla de patatas (9), el día internacional del DJ (9), el de la gaita (10), los tuiteros (12), el número Pi (14), el contacto (15)... Después del padre, vienen el día mundial sin carne (20), el de la harina (20), el del gorrión (20), el del ascensor (23), el de leer a Tolkien (25), el del gofre (25)... Y mañana domingo es, tachán, tachán... El Día Mundial de la Rana. ¡Madre mía, el día de la rana! ¿Quién iba a imaginar hace 30 años que llegaría un día en que los padres y las ranas estarían al mismo nivel? Y menos mal que aún queda una pizca de respeto y han tenido el detalle de festejar al batracio el día 20 porque si llegan a ponerlo el 19, seguro que se le hacía más fiesta a las ranas y a los sapos (sí, el día de la rana también es el día del sapo) que a los padres.

Porque los padres de hoy no nacen, se hacen. La paternidad y la autoridad paterna para quien se la trabaja, no te la regalan con tu condición de varón. En primer lugar, porque el concepto de familia como la unión de hombre y mujer, padre con madre, está anticuado y no se sostiene y en segundo lugar porque la moda no va por ahí y lo de venerar al padre porque sí se acabó. Algunos llaman al 19 de marzo el día del progenitor prescindible, es decir, que pasan de nosotros y, en fin, no me quejo, pero hace años que, llamándome José y siendo padre, el 19 de marzo ni me regalan nada ni me ponen de comer ensaladilla. Si fuera rana...