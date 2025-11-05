HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Redondo, extremeño de 110 años y abuelo de España. HOY
Un país que nunca se acaba

Mamá cumple 96 años

Los boomer sándwich. Tras un extremeño centenario hay hijos que cuidan a padres y nietos

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mi madre tiene 96 años y mi suegra 93. Esas edades marcan mi vida y las de mis hermanos y cuñados. Estamos pendientes de las ... necesidades de nuestras madres, de atenderlas, acompañarlas, entretenerlas y de un sinfín de necesidades cotidianas: llevarlas al médico, ir a la farmacia, hacerles la compra, acompañarlas a la peluquería, al podólogo, al enfermero, prepararles el pastillero cada domingo, una tarea engorrosa y delicada en la que es preciso tener pulso de orfebre y mente de contable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  5. 5

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  9. 9

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  10. 10

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mamá cumple 96 años

Mamá cumple 96 años