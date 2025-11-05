Mamá cumple 96 años

Mi madre tiene 96 años y mi suegra 93. Esas edades marcan mi vida y las de mis hermanos y cuñados. Estamos pendientes de las ... necesidades de nuestras madres, de atenderlas, acompañarlas, entretenerlas y de un sinfín de necesidades cotidianas: llevarlas al médico, ir a la farmacia, hacerles la compra, acompañarlas a la peluquería, al podólogo, al enfermero, prepararles el pastillero cada domingo, una tarea engorrosa y delicada en la que es preciso tener pulso de orfebre y mente de contable.

El pasado fin de semana de difuntos, hubo que acercarse al cementerio no para proceder como los hijos pensamos, sino como nuestras madres desean, es decir, traslado a los cementerios de los pueblos donde hay deudos enterrados, flores naturales y no de plástico, que hay que comprar en ofertas de centros comerciales a los que es preciso acudir a las nueve de la mañana para hacer cola antes de que se acaben, limpieza y ornato de las tumbas y nichos de media docena de familiares…

El tema viajes y vacaciones es delicado. No puedes hacer turismo cuando deseas, sino cuando toca porque es necesario organizarse y hacer turnos viajeros para que los mayores estén siempre atendidos. En esa atención, son importantes las chicas o los chicos que atienden a nuestras madres o las residencias donde están acogidas. En mi caso particular, tres señoras hispanas (¡ay como restrinjan la inmigración!) y una extremeña atienden a mi madre y a mi suegra. Duermen con ellas, están todo el día en su casa con las horas pertinentes de descanso en las que las sustituimos. Esas señoras cuestan un dinero que supera al de las pensiones, así que es imprescindible la ayuda de los hijos.

Mi situación personal no es una excepción, sino algo habitual en Extremadura y se da en miles de hogares. Cuando se habla de los boomers como esos mayores que cobran pensiones extraordinarias y están todo el día de excursión con el Imserso… Cuando se dibuja una jubilación paradisíaca, se generaliza y se olvida que, tras 40 años cotizando a la Seguridad Social mes a mes, ahora no tocan fiestas y excursiones, sino cuidar a los padres y ¡atención! velar por los nietos.

A partir de la jubilación, no viene la buena vida del boomer, sino la experiencia sándwich del mayor, que tiene sus días marcados por el cuidado de nietos y padres. Horarios espartanos de recogida del colegio, traslado a las actividades extraescolares, ir al médico con la madre, atenderla de seis a ocho de la tarde, mantener la casa propia con las necesidades cubiertas y que no se enrevese la situación con una infección de orina materna, con un virus de la nieta, porque esas complicaciones provocarán un estrés del que sales con calenturas en los labios, eczemas en la piel y un culebrón dándote la lata durante semanas.

No exagero. Cualquiera que haya cumplido los 60 sabe de qué hablo. Y todo eso en la región más longeva de España, o sea, con más boomers sándwich. Cada vez que leo en HOY una noticia informando sobre un extremeño centenario, pienso en sus descendientes. La semana pasada supimos que Jesús Redondo Bermejo es el abuelo de España, nació en Cañaveral y vive en la residencia El Cuartillo de Cáceres. ¡Olé por don Jesús y olé por sus 110 años! ¡Y olé también por su familia! Porque cuando un extremeño llega a centenario, detrás hay hijos octogenarios y nietos sexagenarios que han convertido sus vidas en un ejercicio de cariño y atenciones. ¿Nos cuidarán a los boomers (más de 60) esos millennials (28-43) y esa generación Z (18-27) a las que tanto ayudamos y tanto nos critican? Les dejo a ustedes la respuesta.