Malvaluna asume la defensa de las menores de las fotos de los falsos desnudos de Almendralejo

La Asociación de Mujeres Malvaluna, con sede en Mérida pero de ámbito regional, ha asumido la defensa jurídica de 17 de las 21 menores víctimas ... de las fotos de los falsos desnudos de Almendralejo.

«Algunas madres se pusieron en contacto con nosotras para ver si podíamos asumir su defensa y aceptamos porque nuestro compromiso es apoyar a todas las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones», explica Marisa Tena, coordinadora de los servicios jurídicos de Malvaluna.

Tras aceptar los primeros casos, «ofrecimos nuestra ayuda al resto de afectadas» aclara Tena, y finalmente los servicios jurídicos de la organización llevan la defensa de 17 de las 21 menores que han denunciado la manipulación de sus imágenes y que investiga la Fiscalía de Menores de Badajoz.

En el expediente de reforma abierto por este caso de Almendralejo, que se conoció el pasado 18 de septiembre por la denuncia pública que, a través de redes sociales, hizo la madre de una de las menores víctimas, se investiga a los 21 menores que podrían haber participado en la manipulación y difusión de las imágenes en redes sociales y en grupos de mensajería instantánea. Aunque en principio fueron 26 los menores incluidos en el expediente, cinco de ellos tienen menos de 14 años y, por tanto, son inimputables. La Fiscalía ha remitido los expedientes relativos a dos de ellos, no obstante, a la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión y Familia para que valore si, en función de la situación sociofamiliar en la que se encuentran, requieren alguna medida de protección.

En el caso de los otros 21, con edades entre los 14 y los 18 años, la Fiscalía de Menores está tratando de determinar el grado de participación de cada uno de ellos para decidir, en función de esto y también de los informes que emitan los equipos psicosociales del juzgado, qué medidas plantea para cada uno.

Situación complicada

«Estamos a la espera de conocer la propuesta de la Fiscalía para decidir si, en función de los hechos y pruebas que centren el expediente de reforma, estamos o no de acuerdo con las medidas que pueda proponer para los menores», señala Marisa Tena. «Si todas las partes, la Fiscalía y las defensas de las y los menores estamos de acuerdo, el caso se cerrará», añade. «Si no es así, si no hay acuerdo, iremos a juicio».

Malvaluna presta sus servicios jurídicos de manera gratuita a las familias de las 17 menores de las que lleva la defensa. «Todos nuestros servicios son gratuitos con cargo a la ayuda que recibimos de la Junta de Extremadura por el Pacto de Estado contra la Violencia», detalla la coordinadora de los servicios jurídicos de una asociación que comenzó a trabajar en 1985 como una comisión en el seno de la Coordinadora Feminista de Cáceres y que seis años después se constituyó como Asociación de Mujeres Malvaluna, con sede en Mérida.

«Las menores que han sido víctimas de las fotos de los falsos desnudos están atravesando una situación complicada», deja claro Marisa Tena. «Está demostrado que quienes por el hecho de ser mujer sufren violencia en el ámbito sexual, tienen muchos problemas en sus relaciones personales por una desconfianza permanente que cuesta mucho tiempo superar». Consecuencias, añade Tena, que «son mayores en el caso de adolescentes en pleno desarrollo vital». De menores, por tanto, «que requieren por eso más apoyo que una mujer adulta». Es el que Malvaluna, en el ámbito jurídico, les presta a 17 de las 21 adolescentes cuyas fotos fueron manipuladas por inteligencia artificial para mostrar y difundir sus cuerpos desnudos.