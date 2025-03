Malú, Manolo García, Pasión Vega, Café Quijano y Los Mojinos actúan este fin de semana en Extremadura

R. Bonilla, M. Fernández y T. Agúndez Viernes, 8 de marzo 2024, 10:00 | Actualizado 11:13h. Comenta Compartir

Fin de semana muy completo en la agenda de ocio de la región. Uno de los platos fuertes es la Feria de la Belleza y la Moda, que se desarrolla estos días en Badajoz. Pero si algo destaca estas jornadas son las propuestas musicales, que llenan los planes de las principales ciudades. Los amantes de la música tienen donde elegir, ya que visitarán la región artistas de la talla de Malú, Manolo García, Pasión Vega, Café Quijano y Los Mojinos Escocíos.

Pero hay mucho más. Además de conciertos también encontramos propuestas teatrales, cine, humor, ferias... Vamos a hacer un repaso por las principales citas, ¿nos acompañas?

Badajoz Belleza, teatro y música

Este fin de semana se celebra la Feria de la Belleza y la Moda en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba). Como novedad presenta la entrega de sus primeros premios.

El teatro López de Ayala acoge este viernes a las 21 horas la obra 'Culpables'. El domingo, en este mismo espacio se celebrará el certamen de marchas procesionales en el que se podrá disfrutar de la música más característica de la Semana Santa. En él se darán cita bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales así como algunos de los estilos más característicos de la música cofrade.

El Palacio de Congresos también será escenario de conciertos. El viernes a las 21.30 horas será el cantante Raule quien ofrecerá un espectáculo dentro de su nueva gira 'Zurdo Tour'. Un día después, el sábado a las 21 horas será el turno de la propuesta 'Queen forever tribute' que llega con su tour 'We will rock you'. Las endradas se pueden adquirir con descuento de Oferplan.

Además, este fin de semana continúa los eventos programados dentro de la III Semana del Clave, organizada por el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz. Este viernes, sábado y domingo habrá diferentes conciertos en la Catedral.

Mérida y más provincia de Badajoz Cine de animación y Café Quijano

La agenda de ocio de la capital extremeña la iniciamos este mismo jueves. Los cinéfilos tienen una cita esta tarde con 'El sueño de la sultana', la película de animación producida en Almendralejo. El film ha estado nominado a los Premios Goya. Los que quieran verla por un euro la cita es a las 20.30 horas en el Centro Cultural Santo Domingo Fundación CB.

Al día siguiente, el viernes, el Ayuntamiento ha organizado toda una serie de actos para conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer.

La Sociedad Filarmónica Esteban Sánchez y Juventudes Musicales de Mérida organizan este viernes, a las 20 horas, en el Conservatorio Esteban Sánchez, un concierto de Ismael Arroyo (Saxofón) y Eduardo Moreno (Piano), que interpretarán un variado programa con obras de Vivaldi, Iturralde, Say o Bizet.

También el viernes a las 20.30 horas, la Sala Trajano acoge el espectáculo 'Viento del Sur' de la mano de la artista Lola Santiago Quartet.

Ya el sábado, Mérida acoge la XII edición del Open de Futbolchapas con los mejores jugadores de España. El evento tiene lugar en la Pista Polideportiva Nueva Ciudad y continuará el domingo. Igualmente el sábado se podrá disfrutar de la obra de teatro 'Las Otras' (a las 20.30 horas) en la sala Trajano o de 'Alchemy Project, Homenaje a Dire Straits' (21.00 horas) en el Palacio de Congresos.

Este sábado, a las 21 horas, la cofrade Inmaculada Herrero ofrecerá en la Parroquia de Cristo Rey el Pregón del Costal y del Varal.

El domingo a las 19 horas en el Centro Cultural La Antigua se representará 'Del grito a la palabra', un espectáculo de Verbo Producciones y protagonizado por Paca Velardiez.

La música también tendrá su protagonismo el domingo de la mano de Café Quijano, que ofrecerá un concierto dentro de 'Manhattan Tour 2024' que le está llevando a recorrer todo el país. La cita es en el Palacio de Congresos a las 20 horas.

En el capítulo musical hay que destacar también que Manolo García regresa a Herrera del Duque este sábado para ofrecer un concierto en el Auditorio Recinto Ferial.

Cáceres Malú y Premios de la Música

La agenda de ocio incluye muchas propuestas musicales para este fin de semana.

En el Gran Teatro, el viernes habrá un concierto de piano con Antonio Luis Suárez titulado 'Origen' (20:30 horas); y el sábado tendrán lugar los Premios de la Música Extremeña (20:00 horas), que entregará galardones en doce categorías y un Premio de Honor.

El Palacio de Congresos acogerá un concierto de Malú el viernes (21:00 horas), que presenta su último álbum 'A todo sí' y celebra 25 años sobre los escenarios; un espectáculo de humor de Juan Amodeo el sábado (20:00 horas); y un tributo a Queen el domingo (20:00 horas), dentro del tour 'We will rock you'. Puedes adquirir las entradas con descuento de Oferplan.

Más música: El Corral de las Cigüeñas acogerá la actuación de 'Whisky fuego' el sábado a las 18:00 horas; y la sala Boogaloo, los conciertos de 'La elipa' y 'Coyote Zora' el viernes y sábado, respectivamente, a las 21:30 y 22:30 horas.

Otras citas para el fin de semana: el viernes a las 20:30 horas, proyección de 'On the go' en la Filmoteca; el sábado, exposición de coches clásicos en la Plaza Mayor de 8:00 a 10:00 y a las 20:30 horas, ruta desde Puente Vadillo a la Plaza Mayor; y el domingo, ruta senderista y carrera por montaña 'Reto 8k, 8 Motivos por la Igualdad', que organiza la Fexme y el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Plasencia y más provincia de Cáceres OEx, Pasión Vega y más

En Plasencia, el viernes habrá firma de libros de Beatriz Osés en la librería El Tintero (20:00 horas); un concierto de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos (20 horas), en el que se interpretará el concierto para piano nº1 de Beethoven y la sinfonía nº1 de Zemlinsky; y una actuación de Pasión Vega en el Teatro Alkázar (21 horas), que presenta su espectáculo 'Lorca sonoro', en el que recorre el mapa sonoro de Federico García Lorca.

El Berrocal acogerá el sábado la fiesta de la primavera de Plasencia. La programación empezará a las 8 de la tarde y finalizará a las 2 de la mañana, con el espectáculo de Vulcano Show como plato fuerte de la noche.

El sábado tendrá lugar el IX certamen de tunas 'Ciudad de Plasencia' en el Teatro Alkázar a las seis de la tarde. A la misma hora y en el mismo recinto, al día siguiente comenzará el espectáculo familiar 'Los viajes de Bowa'.

En el resto de la provincia cacereña destaca la celebración de la XXIII Feria Agroalimentaria de Valdefuentes. Además de los expositores, del viernes al domingo habrá actividades como demostración de corte de jamón, ruta senderista, exposiciones y actuaciones musicales, entre ellas un concierto de Los Mojinos Escocíos el domingo a las 16:30 horas.

