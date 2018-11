El maltrato salarial alcanza a los abogados en Extremadura Protesta y lectura de manifiesto el martes pasado a las puertas del Colegio Oficial de Badajoz. :: Pakopí El turno de oficio vuelve a la calle para reclamar una retribución justa, actualizada, sin retrasos y equiparable a otras comunidades J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Sábado, 17 noviembre 2018, 09:12

Los abogados de turno de oficio no llaman «retribución» al dinero que perciben del Ministerio de Justicia sino «indemnización». La elección del vocablo es indicio de cómo de precario consideran el precio que pone el Estado a su trabajo. Un ejemplo: atender un divorcio les reporta unos 200 euros, cuando ese mismo caso atendido por la misma persona en su despacho privado multiplica la minuta por cinco, hasta los mil euros, expone Filomena Peláez, decana del Colegio de Abogados de Badajoz. Pero hay más referencias: 130 euros por un procedimiento laboral completo, 190 por un contencioso administrativo o 300 euros por un asesinato con jurado.

Resumiendo mucho, el abogado de oficio es el que pone el sistema a disposición de los ciudadanos que no pueden pagarse un letrado de libre elección, que además cobra una minuta. Los abogados de oficio han levantado la voz porque se consideran maltratados laboralmente por quien les paga, el Ministerio de Justicia. Denuncian que cobran poco y además tarde, ya que les adeudan sus indemnizaciones desde el mes de julio. No aguantan más y tras manifestar públicamente su indignación por el trato que reciben por el Ministerio de Justicia, el martes pasado se volvieron a concentrar frente a las puertas de sus colegios profesionales. La situación afecta a unos 20.000 profesionales de toda España y en los últimos días han recibido promesas desde Justicia de atender varias de sus peticiones, pero no se fían. Las satisfagan o no, su situación ha servido para explicar en qué condiciones trabajan.

En Cáceres, ya en el mes de julio, Carmelo Cascón, decano del Colegio de Abogados de esta provincia, leyó un informe sobre la realidad del turno de oficio, indicando que los abogados que dedican su tiempo a defender a personas sin recursos ven como el Estado tiene congelado su baremo de retribuciones para la justicia gratuita desde hace 13 años.

Debido al bajo nivel de renta en la región hay muchas más peticiones de asistencia gratuita

En Extremadura hay sobre 1.150 letrados inscritos en el turno de oficio. Según denuncian, cobran menos de la mitad de lo que perciben sus homólogos en otras comunidades con las competencias en Justicia transferidas, como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia.

Filomena Peláez habla de que los baremos por los que se rigen sus retribuciones no se actualizan desde 2005 pese a que el trabajo que compete a estos abogados se ha ido incrementando. De hecho, hoy desde el turno de oficio se puede recurrir hasta llegar al Tribunal Supremo, por no hablar de que la Orden Ministerial que recoge los requisitos data de 1997 y desde entonces han ido surgiendo tareas extras. «Van desde macrojuicios a peticiones de ejecución de sentencia que son trabajos que realizamos a coste cero y que antes no existían. Tenemos la obligación de hacerlo pero no se contempla la remuneración, que ya de por sí es ínfima», señala Peláez.

Hay que saber que en España existe la justicia gratuita para que personas sin recursos no queden en desventaja cuando se enfrentan a un tribunal. La organización de la justicia gratuita está directamente relacionada con los abogados de oficio. En un caso extremo, si no hubiera ninguno inscrito en un colegio profesional, éste podría obligar a sus colegiados a prestar asistencia sin cobrar a las personas que cumplan los requisitos para ello. El Ministerio de Justicia se hace cargo de esa minuta, aunque a un precio muy por debajo del mercado.

Experiencia y solidaridad

José Antonio Casas es el abogado encargado en la actualidad de la comisión que organiza el turno de oficio en el Colegio Oficial de Badajoz. Explica que en Extremadura, por ser una de las regiones con las rentas más bajas del país los casos de justicia gratuita son más numerosos (en torno a 15.000 peticiones se tramitaron el año pasado en Badajoz provincia y sobre 7.000 en Cáceres) pues basta cobrar menos de 1.200 euros al mes o incluso más si se acreditan determinadas cargas, para beneficiarse de esta prestación. Esto significa que prácticamente cualquiera puede obtener un abogado de oficio. En el caso de Badajoz, calcula que actualmente a uno de estos letrados le entran entre 10 y 15 asuntos al año.

Rotaciones

En cuanto a la guardias, prosigue Casas, éstas se establecen por un sistema rotativo y tocan con una frecuencia de unos tres meses. Otra particularidad de Extremadura es su dispersión geográfica, por lo que pese a estar organizados de la manera más racional posible por partidos judiciales, a un abogado de Badajoz le puede tocar viajar de madrugada hasta San Vicente de Alcántara (a 66 kilómetros), lo que da idea del esfuerzo extra que se requiere en Extremadura.

Entre otros requisitos, para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita se requieren tres años de ejercicio. Esto da a entender que los abogados de turno de oficio podrían vivir sin este recurso.

¿Qué les anima a inscribirse? Según Casas, una actitud de solidaridad, «pero también asegurarse unos ingresos sobre todo entre quienes empiezan a ejercer la profesión, los cuales necesitan coger experiencia. Además, ocasionalmente, el turno de oficio es una fuente de clientes porque de un trabajo bien hecho puede salir otro. Hay que decir no obstante que durante la época de bonanza económica muchos compañeros renunciaron a ser abogados de oficio porque es un trabajo mal pagado que tiene las mismas obligaciones. Por eso, quienes hoy prestan este tipo de asistencia tienen un valor encomiable debido a las precarias condiciones en las que se presta. Aquí es tremenda la indignación y nos sentimos maltratados», señala José Antonio Casas, quien duda de que en Extremadura se pueda vivir exclusivamente del turno de oficio cuando en otras comunidades que tienen competencias propias en Justicia sí hay letrados que lo hacen.