Los maltratadores no tienen derecho a la patria potestad

EL Tribunal Supremo dictó en noviembre de 2015 una notable sentencia que negaba a un padre maltratador la patria potestad y el régimen de visitas, sin aceptar ningún tipo de medidas que pudieran significar contacto alguno con el menor.

Hay que apoyar con total contundencia a las mujeres y hombres que pretenden la igualdad, recordar que la violencia de género es una patología que produce mucho dolor y evitar en lo posible el sufrimiento de los inocentes, ajenos absolutamente a los conflictos familiares.

Como ha mantenido el forense e ilustre profesor Llorente, las agresiones de género en sus diferentes formas que afectan fundamentalmente a mujeres y también a niños, residen en un concepto patriarcal que, generalmente, pretende el dominio de las personas consideradas más débiles, la mujer y los menores, que deben aceptar la sumisión y a veces se defiende la no injerencia alegando que es un área perteneciente al ámbito privado, sucede detrás del muro de la vergüenza en el recinto doméstico, incluso permanece la idea de que si no se ha denunciado es porque no hay interés por resolver el problema.

El Alto Tribunal en la citada sentencia determinó con total claridad que la patria potestad no puede otorgarse a una persona violenta. La Sala del Tribunal Supremo destacó que el retraso en denunciar de la víctima, invocado como atenuante, no supone merma en su credibilidad, que en numerosas ocasiones el silencio se mantiene por miedo insuperable y por ello denegó igualmente el régimen de visitas, sin aceptar ningún tipo de contacto con el menor, considerando la existencia de riesgo.

Acabamos de conocer la terrible noticia de un padre que mató a su hijo que tenía a su custodia y saber también que estaba condenado dos veces por malos tratos, incluso que había incumplido una orden de alejamiento. Según las noticias que han aparecido en la prensa, parece que la policía alertó sobre esta persona. No puede concebirse este episodio que ha consternado a toda persona de bien y que por las premisas conocidas podía haberse evitado. El propio fiscal de menores ha señalado el fallo del ordenamiento en este caso concreto.

Es terrible que no se hayan denegado las visitas a su hijo menor, que ha debido sufrir terriblemente hasta que ha tenido lugar una muerte tan violenta.

El sistema tiene que estremecerse ante estos supuestos que llevan consigo la pérdida de una persona por el llamado 'complejo de Medea': causar un gran dolor a la madre acabando con la vida del hijo, reflejado con perfección en la obra de Eurípides.

Hay que revisar los criterios que permiten esta tragedia. Todos los responsables deben revisar sus planteamientos y la sociedad entera denunciar cualquier situación que se prevea conflictiva. No es admisible la pasividad cuando una vida pueda estar en riesgo.