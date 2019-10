Malos tiempos para el orden

BUSCANDO una paz interior que solo los adeptos al marujismo ancestral podemos comprender, tengo en mi virtual Calendario Zaragozano -ese que a los agricultores marca siembras y cosechas y que servidora adapta según le parece- fijado para estos días el ritual del Santo Armario, cuya celebración consiste, cada año más tarde, en cambiar la ropa de verano por la de invierno.

Esto que puede parecer baladí, y seguramente lo es, en mi caso provoca un tipo de catarsis liberadora. Una ceremonia de despedida de lo estival y de bienvenida al frío invierno. Una liturgia de recuerdos y promesas. Y, sobre todo, la única manera de meter en mi exiguo ropero los trapos qué vestirme esos días en que el reloj no da para pensar qué ponerse.

Elegido el momento, me dispuse a empezar mi cruzada doméstica contra el caos. Mañana libre, radio encendida, empiezo a desalojar el cajón de los bañadores. En plena ensoñación estival escucho las noticias. Unos vándalos están destrozando Barcelona. Arrancan adoquines; los lanzan a las cabezas de las fuerzas del orden; barricadas y pelotas de goma; crepitar de las hogueras. De pronto mi habitación parece envuelta en humo. Miro las palmeras de mi toalla tropical. Se me antojan tan extemporáneas que cierro el cajón en espera de un momento mejor.

Si el mundo se ha vuelto loco, siempre me quedará el refugio de un armario en paz

Inasequible al desaliento, días después, retomo mi tarea. Desentierro abrigos y bufandas mientras, en la radio, están exhumando a un muerto. Escucho la solemnidad improcedente de unos, la peligrosa nostalgia de otros, el rencor de los que fueron vencedores y se ven ahora vencidos, gritos de «¡Viva Tejero!», acusaciones de quienes hubieran preferido ser los desenterradores y el show mediático de quien espera rascar algunos votos. Supongo que, al menos, algo estará en su sitio y me consuelo pensando en el posible alivio de quienes aún esperan ubicar a sus propios muertos. La sombra atroz de la Cruz del Valle inunda mi habitación desordenada. Me rindo y desisto de meterme en el armario.

Tras una semana con ropas semi-hawaianas en pleno temporal, me decido a acometer mi, ya imprescindible, transacción telar. Sentada ante el televisor caliento mis manos con un café para entonarme. Suena una música apocalíptica. Escucho preguntas golosas de pelea: «¿han cargado ya?», dando por hecho que la batalla ha de llegar. Un «atención» -cuerpo girado con pose dramática- da paso al comentario de cualquier político aburrido a quien más le valdría estar recogiendo lo suyo en vez de esparciendo los trapos sucios ajenos. El paro. Otra víctima más, otra mujer menos. Una inacabable campaña electoral. Políticos con más ganas de colocarse que de colocar.

Taquicárdica y temerosa de que tanto desorden termine poseyéndome, que el caos se instale en mis huesos y el fantasma del desbarajuste permanente me contagie con su desidia, tomo una decisión: dejo al café y a Ferreras. Ambos me excitan demasiado y no, precisamente, como a Ana Pastor. No quiero más sintonías anunciando el fin del mundo. No puedo seguir con imágenes catastróficas y tertulianos más catastróficos aún.

Continúo, por fin, con mi nirvana indumentario. Si el mundo se ha vuelto loco siempre me quedará el refugio de un armario en paz. En un bolsillo de entretiempo encuentro la entrada de mi último cine: 'Mientras dure la guerra'. Recordando a Unamuno, he sentido que en España corren, eternamente, malos tiempos para el orden.