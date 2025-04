El maldito culebrón

Nunca había oído hablar del herpes zóster, pero estaba ahí y ha dado la cara en la familia de manera tremenda. Desconocía que fuera tan ... maligno y que se estuviera extendiendo con tanta facilidad hasta el punto de haberse convertido en un grave problema sanitario en Extremadura.

El herpes zóster vendría a ser la varicela de los mayores, aunque he tenido algún alumno joven que lo ha padecido y le ha dejado molestas secuelas. Popularmente, se conoce como culebrón y se caracteriza por la aparición de un sarpullido en forma de pequeñas ampollas en la piel, normalmente en el torso, aunque también puede aparecer en abdomen, piernas y cara.

El problema no es solo que sufras durante un tiempo, sino que ese sufrimiento se convierta en crónico. El sistema inmunitario normalmente mantiene el virus bajo control, pero en algunas circunstancias, cuando las defensas del cuerpo bajan, por ejemplo en la vejez o a causa del estrés, el sistema inmunitario deja de controlar el virus y se reactiva.

Para prevenirlo, hay que recurrir a la receta universal que permite prevenir casi todo: vida saludable, alimentos nutritivos, ejercicio físico y descansar bien. Es decir, casi todo lo que no hacemos. Por ello, lo mejor es vacunarse contra este taimado enemigo que vive agazapado en nosotros y da la cara y ataca en cuanto bajamos las defensas.

Se calcula que una de cada tres personas mayores de 50 años que hayan padecido varicela en la infancia sufrirá este molesto y doloroso herpes. Sabía que estaba haciendo estragos en la región y que estaba provocando hospitalizaciones, pero hasta que no ha aparecido en mi familia cercana no he entendido bien su trascendencia. Porque el herpes zóster te destroza la vida. El dolor es insoportable y cruel, te tiene en vilo, te invita a acostarte a cada rato, no sabes cómo combatirlo y te recetan morfina y analgésicos tan potentes que pierdes la cabeza.

Todo esto lo vivo de cerca y, atemorizado, he intentado buscar la vacuna, pero no es fácil vacunarse a menos que quieras pagar unos 400 euros. Esta vacuna se pone a partir de los 65 años, pero en Extremadura, este año, solo se aplica a los nacidos en el año 1958. Desconozco la razón y tampoco sé si el año que viene serán los del 59 o los del 57. Desde mi farmacia, llamaron al laboratorio que vende la vacuna y esta es la información que facilitaron. En Cataluña, desde el año pasado, se pueden vacunar gratuitamente quienes tengan 65 años y quienes tengan 80. Solo esas edades.

El herpes zóster genera 'discapacida'« a causa del intenso dolor y también provoca infecciones, parálisis facial, queratitis (inflamación de la córnea) e incluso puede producir ictus. Espero que no lo padezcan ni tengan a nadie cerca que lo sufra porque, si es mayor, comprobarán cómo se le van las ganas de vivir, cómo es incapaz de hacer ningún ejercicio físico, cómo la cama se convierte en su último refugio, cómo se apaga y se disloca con el cóctel de medicamentos contra el dolor que lleva a la desesperación y a la demencia transitoria.

¿Qué hacer para prevenir el herpes maldito? Bueno, ya saben, o gastarse 400 euros en las dos dosis de la vacuna o comer sana y nutritivamente, hacer mucho ejercicio, dormir bien y una quimera tan difícil como es eliminar el estrés si por alguna razón lo padecen. O eso o haber nacido en 1958.