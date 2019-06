El magnate

La buena marcha de la economía estadounidense es uno de los motivos en que se basa Donald Trump para presentarse como candidato a la reelección como presidente de su país. Sus favorables resultados macroeconómicos, que prolongan el crecimiento que había conseguido Barack Obama, se basan en tres medidas: bajada de los impuestos de un 35% a un 21% para que las empresas repatriaran sus ganancias, liberalismo en el mercado laboral y proteccionismo en el comercio internacional.

Aunque a veces da la sensación de haber aprendido sus ideas en una fiesta nocturna o en un programa de la tele, Trump viene del más feroz mundo de la empresa. Es un cachorro con los más duros valores del turbocapitalismo que amasó su fortuna especulando con finanzas y bienes inmobiliarios. Y hay una diferencia entre hacer dinero manipulando dinero y hacer dinero manipulando el hierro o el barro, la tierra o la madera, del mismo modo que después de 2.500 años desde que Aristóteles lo dijera por primera vez, sigue habiendo diferencias entre robar para comer o calentarse y robar por codicia o para ser más rico. Ni su formación ni sus intereses están mediatizados por el derecho, la diplomacia, la ecología o los problemas sociales, sino por la palabra sagrada del empresario: la plusvalía, cuyo aumento persigue sin ninguna cortapisa. No es de los que piensan que el progreso no consiste en el aumento de los bienes del mundo, sino en la disminución de los males. Está convencido de que el fin último de la vida es la acumulación… y la ostentación de poder, por lo que seguirá dando sorpresas al mundo.

Para aplicar sus políticas, se ha rodeado de un equipo económico que cree que el mundo entero es un mercado y no considera a los demás países como colegas sino como clientes. Trump es el gran magnate entre los magnatillos, apoyado por esos tipos armados de Ohio y Utah que opinan que no tener un arma en casa es una dejación de las obligaciones de defender a tu familia.

En los años treinta del siglo pasado, Franklin Delano Roosevelt enunció sus famosas cuatro libertades para cuya defensa su país entraría en guerra: libertad de palabra y expresión, libertad religiosa, liberación de la miseria y libertad política o liberación del miedo. A Chomsky le gusta decir que bajo estas cuatro banderas su país ha desarrollado una agresiva e hipócrita política en defensa de la quinta libertad, que no se dice: la libertad de imponer su comercio, sus productos y su explotación al resto del mundo, de modo que se ha dado el caso de que, bajo las cuatro coartadas, allí donde sus empresas no tenían acceso venían los marines a abrirlo. Y en efecto, durante todo el siglo XX no faltaron las injerencias estadounidenses en países con regímenes políticos que no eran afectos a su expansión económica, sobre todo en Latinoamérica y en los distintos orientes.

Durante los dos siglos que siguieron a su nacimiento como nación, la historia de Estados Unidos estuvo limpia de vergüenzas y no había ni un solo estadounidense que no estuviera orgulloso de su trayectoria. La literatura de Henry James había reflejado maravillosamente esa imagen con personajes ingenuos, inocentes, optimistas. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzaron a salirle lunares que sangraban. Los años 50 no fueron precisamente los mejores para vivir allí, con su obsesión con el comunismo y las cazas de brujas. Luego vino Vietnam en los años sesenta y setenta. Y más tarde, para confirmar que cada vez los errores eran más graves, llegó la guerra de Irak que desbarató los inestables equilibrios del mundo. Donald Trump es la última actualización de esas políticas.

Pero en economía cada vez parece más difícil que la teoría y la práctica converjan en un punto. Las predicciones de los economistas no sirven para nada, su ceguera es recurrente, sus especulaciones no tienen ninguna garantía de hacerse realidad. Sin embargo, esta pseudociencia ha alcanzado un protagonismo inmerecido y, en cierta ocasión, quien esto escribe oyó a un ingeniero aeronáutico responderle a un bróker que le hablaba de 'ingeniería financiera' y pretendía comparar el rigor y la exactitud de ambos estudios:

- ¡No insultes, por favor!

La guerra arancelaria emprendida por Trump contra el resto del mundo, de la que los periódicos no dejan de dar noticias desde hace meses, ya ha comenzado a avisar sobre sus efectos negativos, frutos del error de considerar que alguien capaz de hacer dinero –incluso utilizando métodos mafiosos- tiene también la inteligencia, la sabiduría y la capacidad para gestionar un país, como si una nación se gobernara con la misma ética que un banco, como si los ciudadanos fueran empleados y como si el resto del mundo fuera el objetivo de su plusvalía.

En contextos así, el hecho final es que siempre que hay demasiados ricos también hay demasiados pobres, que también tienen rostro, familia, necesidades que, en las estadísticas, son vergonzosamente reducidos a números. Y son esas políticas las que terminan estallando en burbujas.