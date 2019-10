Los magistrados que decidirán sobre Isla Valdecañas rechazan visitar el complejo Zona de playa artificial del resort, y al fondo, el embalse. :: hoy La promotora del resort pidió al TSJEx que lo conociera 'in situ', pero este lo declina al entender que no aportaría valor para la causa judicial A. ARMERO CÁCERES. Jueves, 17 octubre 2019, 08:24

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado una resolución en la que anuncia, entre otros asuntos, que no visitará Marina Isla Valdecañas, tal como le había pedido la promotora del complejo residencial y de ocio cuyos terrenos deben ser restituidos a su estado originario, según dictaminaron el propio TSJEx en marzo de 2011 y el Supremo en enero de 2014. Es el último capítulo de la causa judicial que ahora intenta dirimir si esas sentencias se pueden ejecutar, como defienden las asociaciones Ecologistas en Acción y Adenex, o no, como mantienen las demás partes en conflicto, que son la Junta de Extremadura, los dueños de chalés, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y la empresa que construyó el resort.

Esta última solicitó a la Sala de lo contencioso-administrativo que visitara el lugar, para comprobar 'in situ' los beneficios que según ellos, ha proporcionado al medioambiente del lugar, en el norte de la provincia de Cáceres, cerca de Navalmoral de la Mata. En términos jurídicos, esa visita se denomina reconocimiento judicial y es un medio de prueba utilizado en ocasiones. Se acepta «cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o conveniente que el tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona», establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y recuerda el TSJEx en su providencia de fecha 14 de octubre.

En ella, el presidente de la Sala, Daniel Ruiz Ballesteros, añade que «en este caso, existen en los autos numerosas fotografías y planos de la zona, dicha prueba no es idónea para valorar los intereses en conflicto en fase de ejecución y una visita del tribunal no permitiría la realización de un juicio técnico sobre las afecciones que el PIR (Proyecto de Interés Regional) ocasiona». O sea: los magistrados consideran que no hace falta ir porque ya tienen documentación suficiente como para saber lo que hay allí, y además, el hecho de que viajaran hasta el recinto y lo recorrieran no aportaría información técnica de valor para la causa.

Obviamente, nada tiene esto que ver con la posibilidad de que los magistrados puedan o no conocer el sitio porque lo hayan visitado o no a título particular y al margen de cualquier vínculo con su trabajo y con el procedimiento judicial en curso.

La resolución de la Sala de lo contencioso-administrativo incluye otros cinco puntos, que abordan cuestiones técnicas sin mayor relevancia para el proceso. Pero entre ellas hay una de carácter jurídico que sí puede tener importancia en el caso, pero que los magistrados no resuelven de momento. Se trata de la cuestión de inconstitucionalidad que el TSJEx trasladó en abril al Tribunal Constitucional, que tiene pendiente resolverla. La pregunta a la que debe responder es si la LSOTEX (Ley del Suelo y de Ordenación del Territorio de Extremadura) va en contra de la ley del suelo nacional.

La clave: una reforma legal

En este punto, hay que recordar que el complejo se pudo construir gracias a la reforma de la LSOTEX que PP y PSOE aprobaron en la Asamblea de Extremadura en marzo del año 2011, solo 20 días después de que el TSJEx declarara ilegal el PIR que despejó el camino burocrático para el proyecto. Esa reforma volvió a aclarárselo, pero puede acabar volviéndose en su contra.

Ahora se había puesto sobre la mesa la posibilidad de detener el proceso sobre la demolición o no de Isla Valdecañas hasta que se aclare la cuestión de inconstitucionalidad. De aceptarse la paralización, supondría más tiempo con el resort en pie y una nueva dilatación de una causa que empezó hace más de 12 años. Pero en la providencia de hace tres días, el TSJEx no dice si hay que aguardar o no a que el Constitucional hable. «Nos pronunciaremos después del traslado de los escritos a las partes litigantes», anuncian. O sea, toca esperar, algo que se ha convertido en común en el caso Marina Isla Valdecañas.