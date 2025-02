Los maestros de portugués reclaman que se actualice la lista para garantizar las sustituciones

La Consejería de Educación asegura que las plazas de maestros de portugués necesarias se han cubierto con la lista extraordinaria o a través de los llamamientos urgentes que logran cubrir la vacante «normalmente en 48 horas». Según los datos del departamento de Mercedes Vaquera, ... este curso se ha realizado una convocatoria ordinaria y cuatro llamamientos urgentes para cubrir las plazas docentes de portugués y garantizar la impartición de las clases en los centros incluidos en el llamado Plan Portugal.

Sin embargo, los docentes integrantes de la lista extraordinaria de la que se tira para cubrir estos puestos consideran que la misma está agotada.

Criterios objetivos

«Es preciso que se amplíe para garantizar que se pueden cubrir las bajas y sustituciones que se produzcan durante el curso», indica Carmelo Antúnez, uno de los integrantes del listado.

«Está claro que la lista extraordinaria no es suficiente cuando se tiene que recurrir una y otra vez a los llamamientos urgentes para cubrir las plazas». Según sus datos, son 120 los maestros incluidos en el listado y si bien el número es a priori suficiente para atender la demanda –son 66 los maestros contratados este curso en el marco del Plan Portugal– «se queda corta para atender las bajas y sustituciones que se producen en el curso», insiste.

Desde su punto de vista, urge una actualización de la lista extraordinaria de maestros de portugués tanto para ampliarla, «no se actualiza desde hace 7 años y no hay otra, no hay ninguna ordinaria porque estas plazas no salen a oposición», como para hacerlo en base a unos criterios objetivos. «Se producen cambios en el orden, en el puesto que los integrantes tienen en la lista pero lo cierto es que desconocemos a qué se deben esos cambios, qué criterio se sigue para realizar las modificaciones».