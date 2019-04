El momento más tétrico es el de meter un folio en blanco. Hace falta ser muy inconsciente o muy temerario para no asustarse ante un folio en blanco», decía el maestro Manuel Alcántara. Y en esta tarde raspinegra de primavera lo siento así más que nunca, porque me gustaría escribir mi mejor columna en su homenaje pero no me siento capaz y me voy sintiendo cada vez más pequeño y el teclado cada vez más grande, más amenazador, recostado bajo ese folio en blanco ahora ribeteado en fondo azul. Mi amigo y genial malagueño Mariano Vergara me hizo llegar esta mañana el texto de una deliciosa conferencia dictada por el maestro en 1995 titulada: 'Si mal no recuerdo: la Málaga de mi infancia', en la que con la severa ironía de su estilo desgranaba sus recuerdos de niño de la guerra para concluir: «Perdieron los llamados rojos. Ganaron los llamados nacionales. Los 'paseos' se sustituyeron por juicios 'sumarísimos' y se siguió matando». Y nos habla de su tío Pepe 'el bueno' porque le tocó en zona nacional y de su tío Pepe 'el malo' porque era masón «que hoy día sería como pertenecer al recreativo de Huelva», pero se chupó 8 años de cárcel. Las dos Españas con nombre propio. Una deliciosa memoria de esa España que ahora los chiquilecuatres del momento se empeñan en definir como en «blanco y negro», tan de colorines ellos. «Me parece estar oyéndolo, con su voz profunda y su cara impasible, mientras la gente se descojonaba de risa con sus genialidades», me escribe Mariano Vergara y me parece una definición más que ajustada porque Manuel Alcántara supo conjugar a la perfección el chispeante genio andaluz con la seriedad de un senador romano. La Andalucía de Trajano, hoy tan olvidada.

La última vez que lo vi estaba sentado junto a la barra de entrada al restaurante María, un jueves probablemente que es cuando solía el arroz de bogavante. Le saludé con un respetuoso: «Dios le guarde maestro»,y él me correspondió con una somera inclinación de cabeza. Nada más. Pero no lo he olvidado. Ni olvidaré su imagen de charleta con José Luis Garci en el Bar Manolo del Rincón de la Victoria, ajenos a todo mientras los habituales chinchaban al propietario, uno de los hombres con peores pulgas que he conocido, por el mero placer de soportar sus improperios.

Cuando Málaga se preparaba para su Semana Santa mirando de reojo a un cielo que amenazaba lluvia, el maestro rompió al fin sus atalajes para perderse en los entresijos de la eternidad, sentado ante el folio en blanco más trascendente de su carrera. No tema maestro, tras el vértigo, ese folio también se irá llenando de su genio, de su poesía, de su maestría en decirlo todo sin ocultar nada, pero sin herir; de su habilidad para mezclar temas diversos como si fuera lo más natural. Ya ve, entre nosotros, los plumillas de la columna, decimos: «Hoy te has marcado un Alcántara» cuando una columna nos sale diversa y redonda al mismo tiempo. Gracias maestro. Y aquí tiene mis ojos, para que siga mirando cómo la tarde se desvanece en el agua mientras, a lo lejos, la bahía tiembla pespunteada de luces. Dios le guarde.