Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura

Érase una vez... una pequeña pedanía a las afueras de la ciudad donde la Navidad no solo llega cada año: se respira. Allí, cada diciembre, sus vecinos transforman las calles en un auténtico cuento invernal donde la magia parece vivirse. Es un lugar donde la Navidad cobra vida, la tradición se mezcla con la fantasía, y donde cualquiera, por un momento, vuelve a sentirse niño.

Luces cálidas que serpentean por las fachadas, muñecos de nieve que saludan desde las puertas y personajes Disney que asoman entre guirnaldas invitan a grandes y pequeños a adentrarse en un mundo cargado de magia e ilusión. Allí, cada rincón tiene un brillo especial.

Pero no son solo luces o colores, es la sensación de caminar por un poblado navideño hecho con cariño y cuidado al detalle por cada uno de sus vecinos. Y es que, Sagrajas, esta pedanía de Badajoz de poco más de 500 habitantes, comparte cada año una ilusión: convertir su pequeño rinconcito en un lugar mágico para los visitantes.

Cuándo se ilumina la mágica Navidad de Sagrajas

Entre Grinchs traviesos que posan para las fotos y villancicos que resuenan en cada esquina, el ambiente parece abrazar a todo el que pasa. Y este 2025 no iba a ser diferente. El próximo sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas, Sagrajas se convertirá en ese poblado de Navidad con el que todos sueñan visitar.

Paqui, una de las vecinas de la pequeña localidad, ya prepara con ilusión un gran cascanueces que saludará, desde su puerta, a todo el que pase.

Este año, los visitantes encontrarán desde una calle dedicada a los siete enanitos o el país de las maravillas, hasta un auténtico cuento de hadas, una calle que se ha convertido en un calendario de adviento y la mismísima Laponia. «Mi calle es ahora la juguetería de Papá Noel», desvela Juani, una vecina de la calle Guadalupe, en Sagrajas.

«Este año va a ser el doble de bonito y habrá hasta churros y bocadillos»

En las calles de Sagrajas va a haber, este año, mucho más que decoración navideña, y es que los vecinos hasta se han atrevido a montar sus propios 'restaurantes callejeros': como un puestecito de churros y una pequeña caseta con bocadillos. «De esa forma también recuperamos un poco todo el dinero que invertimos», explica Juani.

Una de las decoraciones principales se ubicará este año en la plaza del Comercio, donde se levanta ya un portal de Belén y un trenecito hechos a mano y con mucho mimo.

Una Navidad única en Extremadura

La tradicional Navidad de Sagrajas nació de la iniciativa de la asociación de mujeres, y cada año va tomando más fuerza. Algunas mujeres del entorno rural, inspiradas por una decoración que habían visto en otro pueblo, decidieron probar algo similar en su localidad. Lo plantearon inicialmente de forma modesta, pensando en unos pocos adornos en ventanas y farolas, sin imaginar el alcance que llegaría a tener.

Con la ayuda de Genaro, alcalde de la pedanía, que apoyó sin dudar la iniciativa, colocaron carteles en tiendas, bares y en las calles para invitar a todos los vecinos a participar. La sorpresa llegó el día antes de la inauguración, cuando comprobaron cómo gran parte del pueblo se implicaba activamente, decorando fachadas y espacios públicos. Según nos cuentan, la experiencia fue muy gratificante y buscaba, sobre todo, llenar de alegría y color el pueblo.

Desde entonces, cada año lo convierten en tradición y atracción turística. «Los vecinos nos reunimos en verano, elegimos la temática con la que vamos a adornar cada calle, y nos ponemos a crear los adornos. Después la puerta de su casa o sus porches cada uno los decora como más le gusta», explicaba el pasado año Toni Gata, uno de sus vecinos.

Allí, la Navidad es mucho más que una fecha: es la unión de los vecinos, que con su magia transforman las calles en un auténtico poblado navideño.

