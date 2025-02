Madrid se rinde a los pueblos de colonización

La arquitectura rural proyectada por el franquismo para hacer fértiles terrenos baldíos, y en la que Extremadura ostenta un papel destacado, ha despertado un gran interés en Madrid. La muestra 'Pueblos de colonización. Miradas a un paisaje inventado' ha llevado a la capital un recorrido ... por las poblaciones creadas 'ex novo' por el Instituto Nacional de Colonización y diseñadas por arquitectos y artistas plásticos de vanguardia. Fueron casi 300 nuevos pueblos habitados por 60.000 familias, emigrantes dentro de su propia tierra, que pusieron su sudor al servicio de modernizar la agricultura de un país devastado por la guerra.

Esta exposición producida por la Fundación ICO, que puede verse hasta el 12 de mayo en el Museo ICO (Zorrilla, 3), nace de la investigación con fines divulgativos iniciada por los arquitectos Ana Amado y Andrés Patiño. Incluye 200 piezas, entre documentos, dibujos, planos, publicaciones y otras tantas reproducciones fotográficas, además de un documental con testimonios de los habitantes actuales.

Han colaborado con sus fondos entidades como el Ministerio de Agricultura, el Banco de España, el Museo Reina Sofía, el Colegio de Arquitectos de Madrid o los herederos y las fundaciones de los prestigiosos arquitectos, fotógrafos y artistas que participaron en su proyección.

En 2016, Amado y Patiño comenzaron una serie de viajes para conocer la realidad de estas poblaciones vinculadas a proyectos hidrológicos como el Plan Badajoz o el Plan Cáceres; y que en 2020 cristalizó en el libro 'Habitar el agua'. Los comisarios de la muestra visitaron 45 pueblos levantados en todo el país, la mayor parte en Andalucía y Extremadura, que en total cuenta con 63 pueblos 'de luz', como los denomina la Junta en su itinerario para la promoción turística.

La provincia de Badajoz fue la que más núcleos nuevos vio nacer (42). Fueron habitados con familias de campesinos traídas de otros municipios en pos de la transformación del campo. En la región, Amado y Patiño visitaron Valdelacalzada, Entrerríos, Gévora, Villafranco del Guadiana, Hernán Cortés, La Bazana y Valuengo, en la provincia de Badajoz; y Vegaviana, Alagón del Río, La Moheda de Gata, El Batán y Puebla de Argeme, en la de Cáceres.

«Nuestro proyecto comenzó impulsado sobre todo por el recuerdo de ciertas fotografías de Joaquín del Palacio 'Kindel', especialmente la más icónica: 'La Lavandera de Vegaviana'. En la carrera habíamos estudiado, pero no en profundidad, los pueblos de colonización; y en ese momento estábamos interesados en volver a visitar arquitecturas olvidadas», recuerda Amado.

Su compañero Andrés Patiño achaca ese olvido al «hecho de que fueran intervenciones en el mundo rural, lo que supuso que se postergase su importancia; y, obviamente, el pasado franquista del proyecto de colonización. Son dos baldones importantes que contribuyeron a su olvido o a pasar un poco de puntillas».

Ampliar Iglesia de Entrerríos, obra de Alejandro de la Sota. Ana Amado

Algunos de los diseños fueron encargados a brillantes arquitectos y artistas plásticos. Autores tan reconocidos como José Luis Fernández del Amo, autor del entramado de Vegaviana, o Alejandro de la Sota, que proyectó Entrerríos, La Bazana y Valuengo.

Además de abordar el aspecto estético y constructivo, la muestra es también una invitación a reflexionar sobre la gestión del agua. «Los pueblos de regadío nacieron íntimamente ligados a unas infraestructuras hidráulicas, y ahora se habla mucho de la importancia de las políticas de gestión de un recurso escaso».

Dónde ver la muestra Qué se puede ver. 'Pueblos de colonización. Miradas a un paisaje inventado', producida por la Fundación ICO y comisariada por Ana Amado y Andrés Patiño.

Dónde. Museo ICO de Madrid. Zorrilla, 3.

Hasta cuándo. Hasta el 12 de mayo de 2024.

Comenzaron atraídos por la arquitectura levantada en tiempos de autarquía y acabaron enganchados por las historias personales, convencidos de la necesidad de preservar la memoria de aquellas gentes que hicieron un esfuerzo invisibilizado. «Han estado olvidados por haber sido los colonos de Franco. Pero ya ha pasado el tiempo suficiente y había que hacerles justicia». La mayoría no se conocía entre sí, y venían de pueblos no muy lejanos. «Enseguida tejieron lazos de solidaridad entre ellos. Todos necesitaban trabajar mucho para sacar a sus familias numerosas adelante. Si había un colono desfavorecido porque su parcela no producía lo suficiente, el resto le ayudaba para cumplir el cupo exigido. Esa solidaridad les hizo tener un sentimiento común de pertenencia, crear una identidad. Tuvieron que elegir sus fiestas, hasta designar al patrón».

La muestra también es un punto de partida para reflexionar sobre el mundo rural cuando tanto se habla de la España vaciada. «Curiosamente, hay muchas coincidencias entre estos territorios y los de la colonización. Es verdad que fue una intervención de un Estado dictatorial, pero sirvió para dotar de vivienda y futuro económico a esos territorios».

Y añade Patiño que el futuro de la España vacía va íntimamente ligado a que exista un lugar donde la gente pueda trabajar y vivir. «Para no pensar que son un lugar donde abrir una casa rural donde los urbanitas desconecten los fines de semana. En estos lugares trabaja y vive mucha gente, y quieren seguir haciéndolo, por eso hay que dotarlos de servicios», concluye Patiño.

Esas fueron las luces de la colonización, pero también hubo sombras. Patiño lo resume como «un negocio del poder que benefició a grandes propietarios. La República, que ideó el proceso de reforma agraria, seguramente habría estado más atenta a los trabajadores».