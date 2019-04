A Madrid con pegatina en el coche Dos pegatinas recién obtenidas en una oficina de Correos de Badajoz. :: J. V. Arnelas Ya es obligatorio tener el distintivo ambiental para circular por la capital; 311.899 turismos extremeños deben llevarla si viajan allí J. LÓPEZ-LAGO Sábado, 27 abril 2019, 08:47

Esta semana las oficinas de Correos han sido un incesante ir y venir de gente que quería votar de manera anticipada, pero también han aparecido por allí con cierta urgencia quienes tienen previsto ir a Madrid en coche. Desde este miércoles es obligatorio en la capital de España que los vehículos tengan un distintivo ambiental. La norma, que atañe a todo el término municipal, ya está en vigor y afecta a 311.899 turismos extremeños. A falta de datos oficiales, solo se sabe que son solo algunos miles los extremeños que han solicitado esta pegatina para cumplir con la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de la capital.

El distintivo se pide en las oficinas de Correos (los talleres también los gestionan, pero tarda varios días en llegar) y se entrega en el momento tras aportar la matrícula y un documento nacional de identidad. En este caso, Correos cruza los datos con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el ordenador adjudica una de las cuatro categorías disponibles: Cero (azul), Eco (azul y verde), C (verde) y B (amarilla). Cuesta cinco euros.

En la página de internet de la DGT basta con introducir la matrícula para saber qué distintivo corresponde al vehículo. Aunque en un futuro habrá cinco, de momento hay cuatro pegatinas disponibles en función de la contaminación que emite el motor, la cual está relacionada con el año de fabricación y el tipo de combustible. En un quinto grupo, que se denomina A y de momento carece de distintivo, se encuentran los vehículos más antiguos y por tanto considerados los más contaminantes (en general, los de gasolina matriculados antes del 2000, los diésel previos a 2006 y las motos anteriores al 2000). Ahora están exentos de llevarla, pero se prevé que esta quinta pegatina sea obligatoria en el futuro y supondrá la máxima restricción de circulación.

Afecta solo a 'Madrid Central'

En estos momentos la restricción en vigor afecta a lo que se denomina 'Madrid Central', cuya leyenda está a la vista antes de acceder a esta zona. En el caso de los que llegan desde la Autovía de Extremadura pueden entrar hasta Plaza de España antes de toparse con los primeros carteles de aviso.

La sanción por no tener esta pegatina visible podría llegar a los cien euros por ser una infracción leve de una ordenanza, si bien el Ayuntamiento ha comunicado que solo multará con quince euros.

Según la estadística de la Dirección General de Tráfico, en Extremadura hay 176 turismos con la pegatina Cero; 215.000 con la B; 93.980 con la C; 2.743 con la Eco. Esto hacen un total de 311.899 coches que deberían tener ya la pegatina ambiental si quisieran circular por Madrid. Además, la DGT cifra en 241.122 sin distintivo, esto es, vehículos muy contaminantes para los que aún no existe pegatina, un grupo que en la región es muy numeroso por ser este uno de los parques móviles más envejecidos del país.

Javier Aguilar, mecánico en Badajoz en Talleres Aguilar, explicó al día siguiente de la entrada en vigor de la medida que no todo el mundo conoce esta normativa. «Hay otros ciudadanos que sí la conocen pero creen que no les afectará porque no van a Madrid. Nosotros hace tiempo que estamos ya informando a los clientes y a ellos se la tramitamos, aunque tarda en llegar varios días. Otra cosa que la gente no sabe es que modificando algunos elementos del coche se pueden rebajar las emisiones del motor y esto permite cambiar a otra pegatina con menos restricciones», señala.