Madrid Central y Alzapiernas

Madrid Central ya no existe. Acaba de cometerse una de las barbaridades más estrambóticas de la historia de la política municipal española. El aire del centro de Madrid había ganado en calidad, el ruido había disminuido, la calidad de vida se había convertido en un objetivo posible y, tras las primeras quejas, naturales en la ciudadanía ante cualquier cambio, los madrileños empezaban a convencerse por la vía de los hechos de que la medida había sido positiva.

Yo mismo había comprado mi pegatina verde en Correos y la había colocado satisfecho en el parabrisas del coche. Es verdad que la última vez que fui a Madrid tuve que dejar mi vehículo aparcado en la estación de Atocha y pagar 27 euros por seis horas de parking, pero lo di por bien empleado si eso contribuía a mejorar el aire de una ciudad muy contaminada. La próxima vez, buscaría un aparcamiento más barato y punto.

Madrid era de las pocas ciudades importantes de Europa y Estados Unidos que no tenía normas anticontaminación. Madrid Central fue una medida suave, nada estricta ni dura si se compara con la de otras grandes capitales. Sin embargo, ya ven, se ha eliminado de un plumazo y han vuelto a campar a sus anchas los jinetes del Apocalipsis moderno: el tráfico, la contaminación, el ruido y sus hijos, o sea, estrés, angustia, asfixia, alergia, enfermedad...

Desde Extremadura, esto de Madrid Central se observa como si fuera algo lejano que no nos afecta, pero resulta que un estudio aparecido esta semana sobre la contaminación del aire en nuestra región arroja un resultado inquietante: no respiramos un aire tan limpio y maravilloso como creíamos, sino que cada vez está más contaminado porque hasta aquí llegan los efectos de esas dos grandes chimeneas de gases nocivos llamadas Madrid y Lisboa. En resumen, la eliminación de Madrid Central es una desgracia colectiva, no una desgracia madrileña.

¿Y por qué se ha eliminado Madrid Central? Pues muy sencillo, porque era una decisión del demonio rabudo: Manuela Carmena. A tanto llega la cosa, que el nuevo alcalde de Madrid ha abolido medidas que había puesto en práctica su compañera de partido Ana Botella. Lo peor de la política es esto: no legislo ni decido porque es bueno, legislo y decido porque tengo que hacer lo contrario de lo que hacía el gobernante que me precedió.

Esto me recuerda a dos medidas diferentes tomadas en Plasencia y Trujillo hace ocho años. En Plasencia, en la plaza había coches y el nuevo gobierno prohibió los coches. En Trujillo, no había coches en la plaza y el nuevo gobierno los permitió. En ambas ciudades se cambió un gobierno del PSOE por un gobierno del PP y los nuevos hicieron lo contrario de los anteriores, lo cual demuestra que los coches no son de izquierdas ni de derechas, los coches se permiten o se prohíben por una cuestión de alteridad: me defino frente al otro, a la contra.

En estos primeros días de gobiernos municipales, me siento muy orgulloso de los concejales de Cáceres y alucino con los concejales de Badajoz. En Cáceres, el alcalde, Luis Salaya, asegura que no viene a destruir y no quiere definirse a la contra, nada de acabar con obras del anterior equipo como las escaleras mecánicas de Alzapiernas, entre otras. Salaya no destruye. Además, Rafael Mateos, el alcaldable del PP, se ha negado a entrar en chalaneos y ha preferido pasar a la oposición discretamente y liderarla sin buscar atajos como alternar los alcaldes cada dos años. ¡Caramba, si en cuatro años solo puedes poner las bases para un proyecto de ciudad, qué demonios puedes hacer en dos años!

Luego está lo de las 14 liberaciones de Badajoz, que está muy bien si la medida se ha tomado porque los concejales van a trabajar tanto y tan bien que merecen ese sueldo, pero que tiene un tufillo a medida para contentar a todos que tira para atrás. En fin, estos gobiernos municipales demuestran que lo de la nueva política era un cuento chino. La vida sigue igual, hay políticos necesarios (ver Ayuntamiento de Cáceres), hay políticos prescindibles (ver Ayuntamiento de Badajoz) y hay políticos peligrosos (ver Ayuntamiento de Madrid).