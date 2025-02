Madrid nos absorbe

Alicante es la playa de Madrid, las dos castillas y nuestra región somos su despensa y Extremadura su central eléctrica. Madrid se lo come todo, ... incluso a nuestros hijos. Que levante la mano el extremeño que no tenga a un hijo, sobrino o nieto titulado por nuestra universidad trabajando en Madrid. No veo ninguna mano levantada. Es lógico: Madrid lo fagocita todo. En ninguna de las provincias que rodean Madrid hay ciudades con más de 95.000 habitantes: Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Hay otras cinco provincias en las mismas circunstancias: Palencia, Zamora, Huesca, Teruel y Soria. De las diez poco pobladas, la mitad rodean Madrid.

En Extremadura tenemos datos y argumentos suficientes para presentar nuestra historia económica como la de una colonia que surte a la metrópoli de materias primas de alta calidad y bajo precio y de mano de obra barata y resignada. Si no tenemos un discurso nacionalista es porque los nacionalismos surgen en el siglo XIX, a partir de sentimientos y emociones manejadas por élites ávidas de privilegios, es decir, de influencia política y control económico. Pero en ese siglo, nuestras élites ya habían emigrado a Madrid y tenían allí un poder político y económico que eliminaba cualquier queja. No tenía sentido agitar a las masas en Extremadura con manipulaciones político-sentimentales, o sea, nacionales. No se trata de anatematizar a Madrid, pero sí de señalar el sino terrible de esta tierra nuestra donde, tras la huida de la aristocracia económica a la Corte a partir del XVIII y de la mano de obra barata en el siglo XX, vivimos un tiempo de emigración intelectual y científica a Madrid en el siglo XXI. La capital y sus empresas atraen a los jóvenes mejor formados de provincias como Cáceres y Badajoz y la capital y su marco fiscal favorable siguen atrayendo a la aristocracia del dinero y a las sedes sociales de las empresas. Vivimos un absentismo tan devastador como el de hace 300 años. Detestamos el nacionalismo porque, siendo la región española con más razones para quejarnos, nos irrita que autonomías como Euskadi o Cataluña, ricas también a nuestra costa, se quejen tanto, exijan tanto y se victimicen tan extremadamente. Madrid no nos roba, Madrid nos absorbe. Y lo peor es que encima nos absorbe lentamente y con padecimiento. Porque si hay que emigrar a la capital, bueno está, emigraremos, qué remedio, pero ¡caramba!, al menos que nos permitan emigrar como a los segovianos, en trenes cómodos, rápidos y frecuentes, o como a los gallegos, con vuelos 'low cost' que aterrizan con niebla y despegan cada hora. Como somos líderes en producción de arroz, tabaco en rama, corcho, tomate, higos, soja, frambuesa, carbón vegetal, cereza, carne de cerdo ibérico, cría de ovino, maíz, derivados del olivo, carne de bovino y de caprino, nos hemos convertido en la despensa gourmet de Madrid. Además, producimos, solo en energías renovables, más que ninguna otra región (5.298 megavatios de potencia fotovoltaica instalada). Si tenemos en cuenta todas las energías, somos la región con el mejor balance entre energía generada y consumida: nos sobran 19.617 gigavatios y Madrid consume 27.208, nuestros en su mayor parte. Nos sobran productos estratégicos: comida, energía y agua (también somos la región con más agua embalsada en 13 centrales hidroeléctricas y 126 presas). Somos la despensa y la central eléctrica de Madrid. También surtimos a la capital de ingenieros, matemáticos, químicos, veterinarios, médicos... La luz y la comida extremeñas llegan a la capital enseguida. Los científicos, al ritmo cansino del viejo 'chacachá' del tren.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Extremadura