«No soy una madre coraje, solo digo que se puede» Lourdes lleva a Vera en su silla y con dos telas de porteo. :: j. rey Lourdes decidió someterse a un tratamiento de fertilidad para tener sola a su hija sin que le frenara su paraplejia | Pese a tener muchas posibilidades, su embarazo no fue de riesgo y dio a luz por cesárea a las 39 semanas CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 5 mayo 2019, 08:56

En la puerta de la casa de Lourdes hay un cartel que uno se encuentra de frente, al salir. Esta pizarrita tiene escritas algunas de las cosas que no hay que olvidar antes de irse a la calle. Primero están las más previsibles, como la cartera, el móvil y las llaves, pero hacia el final hay un elemento menos obvio: la sonrisa. Parece toda una declaración de intenciones porque Lourdes Ávila Álvarez es una mujer que sonríe constantemente y así, con la sonrisa puesta y su hija colocada en una doble bandolera sale de su casa sin miedo a nada.

Hoy se celebra el día de la madre, una jornada de exaltación de la maternidad, ese camino sin retorno, con tantas variables que hacen que cada historia sea diferente. La de Lourdes, que hoy tiene 38 años, recorrió un largo camino. Poco típico por dos condicionantes: estar en silla de ruedas y ser una mujer sola. «Pon sola, no madre soltera», acota para diferenciarse de las de madres solteras con pareja. Ambas circunstancias, unidas, parecen crear uno de esos casos admirables de valentía y arrojo, pero Lourdes, a lo largo de la entrevista, tiene varios arranques de sinceridad. «No soy una madre coraje, ni quiero ser ejemplo de nada, solo quiero decir a quien esté en un caso parecido que se puede». Todo lo cuenta con una normalidad tan poderosa que se diluye la idea de que haya límites. «No sé qué contarte, a mí todo me parece normal».

Lourdes está en silla de ruedas desde los 8 años. Hace 30, en el colegio, se cayó de la silla y se hizo una lesión medular por la que perdió la movilidad de las piernas. «Es una lesión baja, estoy muy fuerte y tengo movilidad», explica. La silla se ha convertido en su herramienta para llegar a todas partes más que en un freno. Lo de ser madre estaba en su cabeza, pero no como una idea urgente, sino algo que algún día, si podía, abordaría. «Tampoco era un sueño ser madre a toda costa, sino algo que yo había pensado, que tenía en mente».

Más de 35 años

«Tenía pareja, pero lo dejamos y a los 35 años me pareció una edad para intentarlo, no quería ser mucho más mayor». Desde ese momento en el que tomó la decisión hasta que vio su hija nacer transcurrieron dos años, un periodo para reflexionar, para escuchar a su entorno y también para mirarse dentro e imaginar el nuevo escenario. Tras varias inseminaciones llegó el embarazo.

«Fui por la Seguridad Social a Planificación Familiar y en ningún momento se me pusieron limitaciones por mi situación, yo era fértil y menor de 40 años». «El ginecólogo de Badajoz me dijo que me dolería más la espalda que de costumbre, que podía tener más infecciones, más problemas de circulación y que probablemente sería un embarazo de riesgo». No lo fue. Lourdes tuvo nueve meses de gestación normal, con las revisiones y los análisis habituales. Y pudo hacer vida normal hasta prácticamente el último momento. Eso sí, durante el embarazo y también hasta que logró quedarse encinta fueron muchas las personas que le preguntaron si estaba segura, si se lo había pensado.

«No sé si a las parejas que deciden tener niños se les pregunta tanto». Fue en el hospital de Parapléjicos de Toledo, a donde acude dos veces al año para pasar revisión, en donde le pusieron más peros. Tampoco ignoraba que el reto no fuera a tener su complejidad. «Pero tengo mucha suerte, mi madre (que vive en las Villuercas) viene cuando me hace falta, me pasa tuppers, los vecinos me ayudan a hacer la compra».

Lourdes tuvo a su hijo tras dos años de tratamiento / J.REY

Aceptó la opción de la cesárea programada «no sabía si yo iba a poder, mi lesión es baja pero tengo una cadera rota» y la atendió una amiga ginecóloga. Pasado el trance del hospital, que en su caso fue feliz, tocó empezar la vida con Vera, que hoy tiene ocho meses.

Junto a la alegría llegó la falta de tiempo, las malas noches. «Tenía que ducharme con la niña dentro del cuarto de baño». Un proceso de adaptación muy común. «El primer mes estuvo aquí mi madre, si no hubiera muerto de inanición y suciedad», describe. Todo ha ido a mejor. «Ya puedo meterla en el coche, vamos donde queremos», comenta Lourdes, que disfruta de una excedencia tras la cual tendrá que recolocar las difíciles piezas de la conciliación. «He ahorrado para esto», confiesa. Trabaja en Mérida, en un proyecto de la Junta de Extremadura al que se incorporará de nuevo en unos meses.

Hay pocas pistas en la casa de Lourdes y Vera que hablen de que allí hay una persona en silla de ruedas. Apenas hay adaptaciones. «Soy pequeña, entro por cualquier sitio y me apaño, friego de lado, guardo los platos abajo», describe. Duerme junto a su hija por pura comodidad, y pasan rato jugando en la cama. «Al suelo no me puedo tirar con ella, buscamos nuestra fórmulas». Vera despierta de su siesta y sonríe. Espabile total y ni un minuto de calma. Lourdes tiene unos brazos entrenados con los que la eleva hasta el techo varias veces seguidas sin perder el equilibrio. Madre e hija se convierten en funambulistas y celebran así esta cosa misteriosa llamada vida.